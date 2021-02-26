سفير إسرائيل يستحضر عيد بوريم وغولف الملك

احتفى السفير دافيد غوفرين، ممثل دولة إسرائيل بالمغرب، بعيد بوريم، وذلك على الطريقة التي كان يحتفل بها اليهود خلال مقامهم بالمغرب.
وكعادته منذ وصوله المغرب، حرص غوفرين على كتابة تغريدة على صفحته على “تويتر” قال فيها: “في عيد بوريم، اعتاد اليهود على أرض المغرب على استقباله بالصوم، ثم تناول حلوى الشباكية، كعب الغزال، والمحنشة، مع كأس الشاي بالنعناع رفقة العائلة والأصدقاء، حيث يحرصون على السهر إلى آخر الليل، وقضاء العيد في سرد النكت، والنوادر، وفي لعب الورق.. كل عيد بوريم وكل أهل المغرب بألف خير”.
عيد بوريم أو عيد المساخير مناسبة لتخليد انتصار الشعب اليهودي على مخطط هامان الوزير اللاسامي في إمبراطورية فارس، حيث تعطل المدارس يومي العيد بعد إحياء الحفلات التنكرية، مع صيام اليوم الذي يسبقه، مما يجعل هذا العيد الأكثر شعبية في إسرائيل.
كما زار السفير الإسرائيلي الغولف الملكي دار السلام، ووثق هذه الزيارة بصورة وضعها على صفحته، معلقا عليها: “المكان الذي كان الراحل الحسن الثاني يستمتع فيه بلعب رياضته المفضلة”.
هاد الاحتفاء و الاستحضارات ما هي إلا فخ يتحايلون به قدر الامكان لاستعطاف المسلمين عامة و المغاربة خاصة، الصهاينة لا يعترفون إلا بأنفسهم، فالتطبيع يخدم بالدرجة الاولى جيش الاحتلال بنسبة 99 في المائة بينما الدول المسلمة قد تستفيد بنسبة 1 في المائة أو أقل، الصهاينة يحاولون في هذا الوقت تثيبت قدمهم في الشرق الاوسط و شمال افريقيا، جيش الاحتلال سيحتل مع مرور الوقت أكثر من نصف دول الخليج و هو يمهد لذلك، اقرؤو خططهم الصهيونية الماسونية لتعرفو حقيقتهم
ونقترح كتعبير منا نحن المغاربة على حبنا وعشقنا لليهود المغاربة والاسرائيلين ان نشاركهم هذا العيد بالصوم معهم حتى نبرهن لهم عن حبنا اللا محدود لكل ما هو يهودي لان أصولنا نحن المغاربة تعود الى اليهود وهذا هو سر تعلقنا بهم منذ زمن طويل والدليل هذا اليهودي الذي يرتدي الزي المغربي بحيث يمكنه ان يصعد للمنبر ويصلي بنا الجمعة دون ان نعرف ما اذا كان يهوديا او مسلما ،وهذا ما تعرض له الممثل المصري الشهير يوسف شعبان شفاه الله واطال عمره بانه في المغرب يوجد ثمانية يهود من بين كل عشرة مغاربة فهم يقمصون شخصية المسلم ويخفي ديانته اليهودية ،،ولا يوجد شعب في العالم يحب اليهودي حكومة وسلاطين وملوكا وشعبا مثل المغرب فبشرى لبني قينقاع بهذا النصر العظيم
الشعب المغربي والشعب الإسرائيلي شعب واحد والمغرب للمغاربة وعليهم الإتحاد والعمل لتحسين وضعيتهم بين الأمم.