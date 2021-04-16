سفير الإمارات بالمغرب يطلق عملية "إفطار الصائم"

أعطى العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، الجمعة، انطلاقة عملية “إفطار الصائم لعام 2021” تحت شعار “حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب”، بحضور مصبح حارب الكعبي، الملحق العسكري لدى سفارة الإمارات بالرباط، وعلي المنصوري، مدير مكتب ديوان ولي عهد أبوظبي بالرباط، وأعضاء السفارة ورؤساء الجمعيات الخيرية المستفيدة وعدد من الإعلاميين.

وعن هذه المبادرة الخيرية، قال السفير العصري سعيد الظاهري: “تؤكد المبادرة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله على مد جسور التعاون الإنساني مع المملكة المغربية انطلاقاً من العلاقات المميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين”.

وأضاف: “إطلاق هذه الحملة الخيرية يأتي في ظل ظرفية خاصة بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث ستُساهم هذه المبادرة الإنسانية في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على المستفيدين. كما أن هذه الحملة تتميز باتخاذ تدابير صحية وقائية التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المغربية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المستفيدين”.

يذكر أن هذه الحملة الخيرية تشمل مختلف مناطق المغرب، وضمنها المناطق الشرقية للمملكة (ميسور، أوطاط الحاج، تالسينت، بوعرفة، طاطا، فم ازكيد…)، وتستفيد منها أكثر من 50 ألف أسرة مغربية، وتتم عملية التوزيع عن طريق الجمعيات المغربية الناشطة في المجال الخيري والإنساني بتنسيق مع السلطات المغربية.