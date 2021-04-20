أجواء إيجابية ترافق بعثة نادي الرجاء في تنزانيا

عبر عبد الإله بنريان، سفير المملكة المغربية في دار السلام بتانزانيا، عن ارتياحه للأجواء العامة داخل الرجاء الرياضي، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي نامونغو، لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وقال السفير المغربي، في تصريح خص به “هسبورت”، إن الأجواء داخل بعثة الرجاء الرياضي تبعث على التفاؤل، موضحا: “نسهر على كل التفاصيل المتعلقة براحة الفريق أثناء إقامته في تانزانيا، على أمل العودة بنتيجة إيجابية أمام نادي نامونغو”.

وكشف سفير المغرب في تانزانيا تفاصيل بعض المشاكل التي وصفها بـ”التقنية”، والتي صاحبت وصول بعثة الرجاء الرياضي، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مشيرا إلى أن الفريق المستضيف ظن بأن وصول الفريق “الأخضر” سيكون في الثانية بعد الزوال عوض الثانية صباحا، مردفا: “تم تدارك الأمر بسرعة فائقة، وأرسلت إدارة نادي نامونغو الحافلات التي أقلت بعثة الرجاء من المطار إلى فندق الإقامة في أقصر مدة ممكنة، لتتمكن مكونات النادي من تناول وجبة السحور بشكل مريح والخلود إلى النوم قبل موعد الحصة التدريبية التي أجريت ظهرا”.

جدير بالذكر أن عبد الإله بنريان، سفير المملكة المغربية في دار السلام بتانزانيا، أقام مأدبة إفطار وعشاء لفائدة بعثة الرجاء الرياضي، مساء الاثنين.

واستغل السفير وجود بعثة الرجاء في مقر إقامته لإخضاع مكونات النادي لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” قبل المواجهة المرتقبة، الأربعاء المقبل.