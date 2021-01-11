سفير سابق لدى مصر يمثل إسرائيل في المغرب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تعيين سفير إسرائيل السابق بمصر، دايفيد جوفرين، ممثلا دبلوماسياً لتل أبيب بشكل مؤقت في الرباط.
وقالت الهيئة العمومية إن السفير دايفيد جوفرين سيكون بمثابة القائم بأعمال إسرائيل المؤقت بالمملكة المغربية، مشيرة إلى أن الدبلوماسي سيتوجه في الأسابيع المقبلة إلى العاصمة الرباط لإعادة فتح مكتب إسرائيل هناك.
من جهته، لم يعلن المغرب بعدُ عن الشخصية الدبلوماسية التي ستكون مسؤولة عن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.
وكان فريق تقني مغربي من وزارة الخارجية زار إسرائيل من أجل تفقد مكتب الاتصال الذي قررت المملكة إعادة فتحه، في إطار استئناف العلاقات بين البلدين.
وأعلن المغرب، الشهر الماضي، الاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، بالإضافة إلى الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المملكة.
وكأنني في كابوس مزعج بل رهيب.أتمنى فعلا أن أكون أحلم وأن كل أشاهده بأم عيني وهم وهم.هل هناك شيئ إسمه التعاطف مع القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت وضع اليد بل والتحالف مع عدوها.إنها وصفة مستعصية ومحالة الحدوث.لنرى ما سيحدث..
نتمن ونتمنى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مع دولة إسرائيل المغرب بلد التسامح والتعايش وبلاد امارت المؤمنين شعارنا دائما الله الوطن الملك والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها إنتهى الكلام نحن مع مصلحة بلادنا أولا قبل أي شيء آخر ونحن وراء جلالة الملك محمد السادس نصره.
أنسب شخص للقيام بمهمة سفير في إسرائيل هو العثماني لما يتميز به من براغماتية وتلون سياسي قل نظيره، وهو ما يتناسب مع الشخصية اليهودية المتميزة بالمراوغة والجحود.
أظن ان احسن شخصية صالحة المنصب.. هو رئيس الحكومة الأسبق السيد عبد الاله بنكيران رضي الله عنه
هادشي راه بالنسبة لينا احنايا اللي عايشين في المدن السياحية راه امر عادي .اليهود ديما كيجيو المغرب او ما عمر العلاقات انتاعهم انقاطعت مع الوطن انتاعهم والحقيقة أن هادشي كان خاصو ايكون من زمان .ابقينا امساعفين اعربان او خايفين اعلى الكراغلة واسمحنا في اولاد ابلادنا ليهود او في الأخير باغيين ايقسموا لينا لبلاد الله يقسم ليهم رأسهم اعلى اكسدتهم.
أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ المغرب هو التطبيع مع هذا الكيان الذي لا يعرف المواثيق وسمته الغدر والجبن، معروف أن العلاقات المغربية الصهيونبة قديمة منذ يوم نشأ هذا الكيان لكن اليوم خرجت للعلن بدعوى الصحراء والجار العدو، إذا كان جارك عدوك فقم بمحاربته وإن كنت على حق فأكيد سوف تنتصر عليه لكن أن تقيم علاقات مع الصهاينة فهذا عذر أقبح من ذنب، والأيام بيننا.
نتمنى أن يكون ممثل إسرائيل من اليهود المغاربة القاطنين باسراءيل.
العلاقات المغربية الإسرائيلية ليست كعللقات مصر وإسرائيل.
اتمنى مراجعة هذا الموقف و يكون السفير الاسرائيلي او القائم باعمال إسرائيل من اليهود المغاربة حتى يكون الترابط والتلاحم والتعاون من نوع خاص.
ان الازدهار والتقدم ظاهر جليا على الدول التي طبعت مع اسرائيل منذ زمن بعيد. وها نحن ننتظر مكافئة اسرائيل للمغرب مقابل هذا الاعتراف. رغم ان اية مكافئة لن ينعم بها سوى من اتخذ هذا القرار. لان الشعب المغربي لا يقرر اي شيء. لان من يحكمنا يعرف مصلحتنا افضل منا بكثير. ولذلك نحن لسنا اهلا اصلا لكي ننعم بمكافئة اسرائيل.
اهلا وسهلا إسرائيل احسن من جار السوء ترليون مرة هده هي الحقيقة فهي تدافع على مغربية الصحراء بشكل قوي اضف الى هدا وسائل الإعلام في هدا البلد تحترم المغرب ولم يسبق لها أن شنت حرب إعلامية مسعورة كما تفعل وسائل الإعلام الجزاءرية فهي بارعة في ترويج المغالطات والاكاديب على نطاق واسع لهدا فالاعلام الجزاءري لديه شهادة الايزو الدولية في الكدب والافتراء على الجيران وخصوصا المغرب
على رءيس الحكومة ان ينتبه جيدا من اجل اختيار ….الرجل الدي سيكون بمكتب الاتصال في تل ابيب دو كفاءة تشرف المغرب …..
المغرب امة امازيغية و تتمتع باستقلالية وسيادة ولا تدين الولاء لاي امة او شعب اخر غير شعوب بلاد المغارب.
يجيب فتح سفارة وتبادل السفراء مع الشعب الاسرائلي العظيم بدل مكتب اتصال.
كان من الأفضل تعيين أحد المسؤولين من أصل مغربي سفيرا لإسرائيل بالمغرب فهذه الإزدواجية ستضمن له النجاح وسيعمل بأريحية تامة لخدمة العلاقة بين البلدين ،اليهود ليست لنا مشاكل معهم قديما وحديثا،وفلسطين لن تتحرر بالكلام الخشبي والحمود بل بالحوار والعمل الديبلوماسي دون غيره.
Les généraux algériens voulaient intimider le Maroc, ils ont allé jusqu’a parler d’une probable intervention militaires pour aider le Polisario, souvenez vous de leurs vidéos de leurs missiles islander et aussi de leurs déclarations qu’ils peuvent détruire Rabat ou Casa depuis leur “cuisine” en algerie
Ils ne parlent plus de ca car ils savent maintenant que si ils fonts une seule incursion au Maroc, ils serons eux même détruit.
Vive l’amitié Maroc États-Unis Israël
لا نريد من كان فى مصر ولا غيرها كلهم قتلة ولصوص ارض وزارعو فتن ودمار فلسطين ليست للمقابضة والصهاينة اعداء الى الابد
شخصية كان سفيرا للكيان الصهيوني في أكبر دولة عربية. يعين بالمغرب رئيس مكتب. ما هذا الاستحمار؟ قولوها مباشرة سفيرا لدولة الاحتلال بالرباط. لماذا ذاك التلاعب بالمصطلحات؟؟
الشعب المغربي المسلم لن يعترف بكيانكم الوهمي مهما حاولتم يا إرهابيون يا أعداء البشرية.