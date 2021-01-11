سفير سابق لدى مصر يمثل إسرائيل في المغرب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تعيين سفير إسرائيل السابق بمصر، دايفيد جوفرين، ممثلا دبلوماسياً لتل أبيب بشكل مؤقت في الرباط.

وقالت الهيئة العمومية إن السفير دايفيد جوفرين سيكون بمثابة القائم بأعمال إسرائيل المؤقت بالمملكة المغربية، مشيرة إلى أن الدبلوماسي سيتوجه في الأسابيع المقبلة إلى العاصمة الرباط لإعادة فتح مكتب إسرائيل هناك.

من جهته، لم يعلن المغرب بعدُ عن الشخصية الدبلوماسية التي ستكون مسؤولة عن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.

وكان فريق تقني مغربي من وزارة الخارجية زار إسرائيل من أجل تفقد مكتب الاتصال الذي قررت المملكة إعادة فتحه، في إطار استئناف العلاقات بين البلدين.

وأعلن المغرب، الشهر الماضي، الاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، بالإضافة إلى الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المملكة.