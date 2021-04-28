سفير مغربي جديد في باريس

تتداول الأوساط الدبلوماسية بشكل كبير في الآونة الأخيرة إمكانية حصول تغيير كبير على مستوى سفارة المغرب في العاصمة الفرنسية باريس. وأكدت مصادر هسبريس الإلكترونية أن أطرافا حزبية دخلت على خط الصراع، في محاولة للفوز بهذا المنصب الهام الذي يسيل له لعاب كثيرين…

وبينما ترجح بعض المصادر إمكانية تعيين شخصية كبيرة من حزب الاستقلال في هذا المنصب، ترى مصادر أخرى إمكانية تعيين شخصية من حزب آخر، ما يرفع درجة حرارة التنافس في الكواليس.

يذكر أن الحضور الدبلوماسي المغربي في باريس تعزز في الفترة الأخيرة بعدد من القناصل العامين الذين تم تعيينهم وتحديد فترة التحاقهم بين فاتح يونيو وفاتح شتنبر 2021؛ ويتعلق الأمر صلاح الدين طويس ببونطوار، ومحمد الحراق بباستيا، وزهير جبرائلي بليون، ورجاء بنشجيع بأورليان، ونادية ثالمي بتولوز، وأحمد نوري سليمي ببوردو، وصباح آيت البشير بفيلمومبل، وحبيبة الزموري بليل؛ غير أن مصالح وزارة الخارجية التي كشفت عن التعيينات الأخيرة لم تشر إلى إمكانية تغيير سفير المغرب في باريس، وهو شكيب بنموسى.