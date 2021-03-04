سفير هولندا بالرباط: المغرب شريك إستراتيجي .. وهذه أبرز فرص التعاون

شهدت العلاقات المغربية الهولندية، في السنوات القليلة الماضية، توترات دبلوماسية بسبب ملفات مختلفة؛ أبرزها ملف معتقلي حراك الريف، وملف سعيد شعو، وقضية طالبي اللجوء المرفوضين ومزدوجي الجنسية الذين علقوا بالمملكة خلال فترة الطوارئ الصحية، وقضايا أخرى.
وكانت تصريحات ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، إيجابية بخصوص عملية الكركرات التي أعادت تشغيلَ المعبر التجاري الفاصل بين المغرب وموريتانيا؛ وهو الموقف الذي خلف ارتياحا في المغرب.
ولم تصل العلاقات المغربية الهولندية إلى مرحلة القطيعة، إذ مرت وفق متابعين بـ”سوء فهم”، ويستمر التعاون بين البلدين في مختلف القضايا خصوصا قضايا الأمن والإرهاب والمجال الفلاحي والزراعي.
في هذا الصدد، أكد جيروين رودنبورغ، سفير هولندا المعتمد لدى المملكة المغربية، والذي وصل قبل أشهر إلى الرباط، أن العلاقات بين البلدين ليست جديدة بل تمتد على مدى أربعة قرون، مضيفا أن الرباط وأمستردام تمكنا من “تكوين علاقات صداقة وتعاون متينة للغاية، مما جعل المغرب شريكًا مهمًا لهولندا”.
وأشار السفير الهولندي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “العلاقات الإنسانية تأتي على رأس هذه الروابط، حيث يوجد في هولندا واحدة من أهم الجاليات ذات الأصل المغربي في أوروبا”، مؤكدا أنه سيعمل على تجاوز “سوء الفهم” وتعزيز التعاون واستثمار القواسم المشتركة للرقي بالعلاقات بين البلدين مستقبلاً.
وشدد السفير الهولندي، في أول خروج إعلامي له، على أن البلدين يمكن لهما أن يعززا تعاونهما بشكل أكبر في التصدي للإرهاب والتعاون ضد الجريمة السيبرانية والتعاون في مكافحة تغير المناخ.
إليكم نص الحوار كاملاً:
أنت سفير معين حديثا في المغرب.. بداية، هل يمكنك تقديم نفسك بإيجاز؟
أنا جيروين رودنبورغ، لدي تكوين قانوني ومساري المهني دبلوماسي منذ عام 1992. لقد تقلدت مناصب مختلفة في وزارة الشؤون الخارجية في هولندا وفي الخارج، لا سيما في نيويورك ونيودلهي.
كنت أيضًا مدير قسم التنمية الاقتصادية المستدامة، وسفيرا سابقا في كولومبيا والعراق كذلك.
الدبلوماسية وظيفة رائعة؛ فهي تتيح لك تمثيل بلدك، والمساهمة بشكل متواضع في عالم أفضل، بينما تتعلم التعرف على الثقافات الأخرى. في أوقات فراغي، أحب ممارسة السباق بالدراجة الهوائية. لقد لاحظت، بالفعل، أن المغرب لديه بعض المسارات الرائعة لاستكشافها.
وصلت، في أكتوبر الماضي، إلى الرباط.. ما هي انطباعاتك الأولى عن المغرب؟
مرت الأشهر القليلة الأولى بشكل جيد للغاية. منذ اللحظة التي وصلنا فيها أنا وزوجتي، تم الترحيب بنا بأذرع مفتوحة. المغرب لديه الكثير ليقدمه: الفرص المهنية، والثقافة، والطبيعة، وحسن الضيافة. بالإضافة إلى ذلك، فإن روح المبادرة حاضرة للغاية، والبنية التحتية ممتازة. رحلتنا إلى طنجة على متن “البراق”، الشهر الماضي، مثال جيد على ذلك.
بطبيعة الحال، فإن وباء فيروس “كورونا”، مثل أي مكان آخر في العالم، يضع قيودًا على حريتنا في التنقل. هذا أمر ضروري؛ ولكنه مؤسف، لأن الاتصال الشخصي في عملنا هو شيء ثمين.
ومع ذلك، وفي إطار الامتثال الكامل للإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية في المغرب، تمكنت من عقد اجتماعاتي وزياراتي الأولى؛ وذلك من خلال اتصالاتي مع وزارة الخارجية المغربية، وأيضا مع عدد من المنظمات الرئيسية التي ترغب هولندا في التعزيز التعاون معها، من قبيل MASEN وCGEM وONEE وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة.
من بين أكثر لقاءاتي التي لا تنسى زيارتي إلى مدينة بن جرير، حيث تم الترحيب بي بحرارة في جامعة محمد السادس بوليتكنيك ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) والمكتب الشريف للفوسفاط (OCP). إنه بالفعل شيء مثير للإعجاب أن تجمع بين المعرفة والابتكار وروح المبادرة. كما تمكنت من القيام بعدد من الزيارات إلى الشركات الهولندية العاملة في مجال الزراعة وصناعة النسيج.
شهدت العلاقات بين الرباط وأمستردام، في السنوات الأخيرة، بعض التوترات.. كيف ستعمل على تبديد “سوء الفهم”؟
العلاقات بين المغرب وهولندا ليست جديدة! تمتد هذه العلاقات على مدى أربعة قرون. طوال هذه الفترة، تمكن بلدانا من تكوين علاقات صداقة وتعاون متينة للغاية؛ مما جعل المغرب شريكًا مهمًا لهولندا. تأتي العلاقات الإنسانية على رأس هذه الروابط، حيث يوجد في هولندا واحدة من أهم الجاليات ذات الأصل المغربي في أوروبا.
كما هو الحال في أي علاقة، هناك دائمًا تقلبات؛ لكنني مقتنع بأنه من خلال الموقف المنفتح والصادق، يمكننا تعزيز تعاوننا وتحقيق التقدير المتبادل. هناك الكثير من القواسم المشتركة بين هولندا والمغرب، وسنعمل معًا لجعلها رافعة في علاقاتنا المستقبلية.
في رأيك، ما هي أفضل الفرص التي يمكن استغلالها لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، بالنظر إلى الجالية الكبيرة من أصل مغربي في هولندا؟
هناك، بالتأكيد، العديد من الفرص التي يمكن للمغرب وهولندا استكشافها معًا في السنوات المقبلة من أجل تعزيز العلاقات بينهما. يمكنني أن أذكر بعض المجالات أدناه.
على الصعيد السياسي، يتحد المغرب وهولندا في دفاعهما عن التعددية. حصل البلدان، على سبيل المثال، على تعاون ناجح للغاية في إطار رئاستهما المشتركة لـ (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF) بين عامي 2016 و 2019. آمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل تحت أشكال أخرى، مثل على سبيل المثال، التعاون ضد الجريمة السيبرانية والتعاون في مكافحة تغير المناخ.
في المجالات الاقتصادية والزراعية، تقيم هولندا علاقات وثيقة مع المغرب. تم إنشاء العديد من الشركات الهولندية في مناطق مختلفة في المغرب مثل Philips و The Makers و Signify و Shell و Akzo-Nobel وUnilever و Van Oers وMessem وKlaas Puul. وتوظف هذه الشركات آلاف الأشخاص في قطاعات مختلفة. على مدى السنوات القليلة المقبلة، تلتزم السفارة بتعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والمياه والطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية. أغتنم هذه الفرصة لأعلن على منبركم عن اللقاء الافتراضي حول المياه الذي سيجري تنظيمه في الفترة من 19 إلى 22 أبريل والذي سيجمع بين المتخصصين المغاربة والهولنديين في هذا القطاع.
نعمل أيضًا على تعزيز روح المبادرة بين الشباب من خلال العديد من البرامج؛ بما في ذلك مبادرتنا الرائدة: “قافلة أورونج كورنرز” (Orange Corners Caravan)، التي تدعم وتمول الشركات الناشئة. علاوة على ذلك، تربطنا شراكة مع مركز لاحتضان الشركات الناشئة في المغرب (BIDAYA) لإنجاز القافلة المذكورة التي ستتوقف في 4 جهات بالمغرب.
كما يقدم المجال الثقافي فرصا للتعاون بين المغرب وهولندا. يمكن أن يتباهى كلا البلدين بتراث ثقافي غني للغاية. نأمل في تطوير المزيد من الشراكات في هذا القطاع، وعلى مستويات مختلفة من أجل إقامة تبادلات ثقافية متكافئة ومثمرة.
علاوة على ذلك، لأكثر من 35 عامًا لدينا شراكة أكاديمية جادة ومستمرة مع الجامعات المغربية. ويعزز هذا التعاون وجود المعهد الهولندي NIMAR في المغرب. كل عام، تأتي مجموعة من 30 طالبًا هولنديًا متحمسًا إلى المغرب لمعرفة المزيد عن ثقافته من خلال برنامج تقدمه جامعة ليدن. من المهم جداً وجود مثل هذا التبادل الثقافي بين الطلاب الهولنديين والمغاربة، ما يسمح بتبادل المعارف مع بعضهم البعض والازدهار في مناخ متعدد الثقافات. غالبًا ما يعود العديد من الطلاب الهولنديين إلى المغرب بعد المشاركة في هذا البرنامج.
أعرب وزير خارجية هولندا عن دعمه للعملية التي قام بها المغرب في معبر الكركرات، كيف تابعت أنت هذه التطورات؟
كما قال وزير بلدي، فإن تدخل الجيش المغربي في 13 نوفمبر 2020 جاء كرد فعل على حصار المعبر الحدودي بين الصحراء وموريتانيا، بالقرب من الكركرات.
التطورات الأخيرة في الشريط العازل مدعاة للقلق. لقد طالبنا باحترام وقف إطلاق النار والحفاظ على حرية الحركة والتجارة عبر الحدود في منطقة الكركرات، وكذا العودة إلى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
ما تعليقكم على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل؟
ترحب هولندا بالتطبيع بين المغرب وإسرائيل، والذي يمثل خطوة مهمة في التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.
كلمة أخيرة..
في السفارة الهولندية بالرباط وفي قنصليتنا بكل من الدار البيضاء والناظور، نُحاول أن ننقل ما تمثله هولندا: الشمول والإبداع والانفتاح.
تسمح لنا وسائل التواصل الاجتماعي بإظهار ما تعنيه وما نقوم به على أرض الواقع. بالإضافة إلى التمثيل، فأنا أيضًا مستمع جيد، وهي مهارة يتم التقليل من شأنها في كثير من الأحيان.
لهذا السبب، فإنني أدعو قراء هسبريس لهذا الحوار إلى إرسال تعليقاتهم أو أسئلتهم أو اقتراحاتهم إلي. أتعهد بدعوة القراء العشرة الأوائل الذين سيعبرون عن اهتمامهم، من أجل الاستماع إليهم والتعلم والتحاور معهم.
عرفوا مكانة المغرب أصبحوا يقرؤون له الف حساب
المغرب عندو des malentendus profonds مع موريطانيا، المغرب عندو des malentendus profonds مع الجزائر، المغرب عندو des malentendus profonds مع اسبانيا، المغرب عندو des malentendus profonds مع فرنسا، المغرب عندو des malentendus profonds مع هلندا، دبا المغرب ولا عندو des malentendus profonds مع ألمانيا، …. المغرب عندو des malentendus profonds معا راسو معا المغاربة في حد ذاتهم …. و تستمر الحياة.
هل لدى هواندا نية في فتح قنصلية اها في الصحراء المغربية ودعم المبادرة المغربية في حل نزاع الصحراء المغربية عبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
دعوة القراء لارسال ارا ئهم وسادعوهم للاستماع اليهم!!! هذه الجملة يجب ان تدرس كل يوم لكل مسؤول مغربي… ليعرفوا سبب تقدمهم و سبب تاخرنا في كل المجالات!!!
اطلب من سعادة السفير أن يساعد بلادي في الاستفاذة من تسهيل التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى هولاندا
حوار مهم يبرز أهمية العلاقات المغربية الهولندية… ورغم التقلبات التي عرفتها العلاقات بين البلدين في عهد سفيرة هولندا السابقة، فإن هذا السفير يبدو أنه لديه خبرة نظرا لمستره المهني والديبلوماسي الكبير.
هذا حوار صحافي مهم ، وانفتاح مهم أيضا من السفارة الهولندية بالرباط على وسائل الإعلام المغربية لتمرير رسائل لمن يهمهم الأمر.
المغرب له مكانة قوية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وراكم تجربة مهمة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وله جالية مغربية كبيرة باوروبا. لذلك من الضروري أن تعترف اوروبا بمكانة واهمية المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره.
اريد من سعادة السفير الشاب ان يترجم هاته الحيوية التي اضهرها في هادا الحوار إلى ارض الواقع وان يقفز بالعلاقات المغربية الهولندية إلى المستوى الاءق ب400 سنة من التعاون
هاد هولندا معا تبويقة كل مرة يبان ليها مغرب في شكل الله يعفو عليهم من ماريوانة
مرحبا بك انت وزوجتك في بلدك الثاني المغرب بلد الضيافة والكرم والحضارة والتسامح والتعايش ،لهدا أود أن نندد بالعلاقات المتميزة القائمة بين المغرب وهولندا دولة يحبها جميع المغاربة ولدينا عائلات كثيرة هناك اكثر من هنا بفرنسا، هولندا بلد جميل جدا،نعود لانطباع السيد السفير يجب على هولندا أن تكرس دبلوماسيتها إتجاه دول أوروبا للحد من تجاوزات الدبلوماسية الألمانية، كيف نحن وانتم بحاجة إلينا وإليكم، فلازم على أوروبا أن تتخد قرارا حاسما لإنهاء قضيتنا الوطنية، الصحراء المغربية، حتى يتمكن المغرب للاناقاء إلى مستوى تطلعاتكم، والمغرب بلد لن يتنازل ان قراراته حتى تحقق، استنادا للشرعية، ومرة أخرى وقبل التوديع مرحبا بالسيد السفير،
السلام عليكم سعادة السفير
نرجو من مقامكم ان تسهلوا لنا الحصول على التأشيرة الى هولندا .
لا نريد العيش في اوروبا . بالعكس نحب السفر واكتشاف اماكن لم يسبق لنا زيارتها .
الدبلوماسي يبقى دبلوماسي، في كلامه، تحركاته، طريقة لباسه، ملامح وجهه وكيف يعبر…. اللباقة واختيار الكلمات المناسبة في الرد عن أي سؤال ولو كان فيه احراج فهو يخرج نفسه من ذلك بأسلوب سلس وغير مثير للانتباه فكل شيئ محسوب له أو عليه… ، اما الوجه الحقيقي للدولة التي يمثلها يبقى رهين بما هو مجسد على أرض الواقع من قرارات استراتيجية تعكس بجد مدى مايقول هذا الدبلوماسي وما هو موجود فعلا، ولعل أبرز معطى في هذا الإطار هو أن تبدي هولندا موقفها الحقيقي من قضيتنا الأولى الصحراء المغربية، ايذاك يحق لهذا الدبلوماسي التحدث عن وطننا بالكيفية التي يريد….
جيد جدا هذا الانطباع الاول لسعادة السفير حول المغرب ارضا وشعبا وحضارة وبالأخص مقدسات.المغرب لن يفرط في شبر من أرضه.يجب أن تبدأ التفاعلات من هنا.المغرب واحد من الريف والشمال والوسط وسوس والصحراء.متعدد متسامح منفتح على كل المبادرات الصادقة.
مجال الثقافة أظنه يعزز الحوار الثقافي والحضاري اكثر.
لماذا لا يبدا السيد السفير بتنظيم ندوة علمية كبيرة تجمع المؤرخين المغاربة والهولنديين للحديث عن قواسم التاريخ المشترك مع الأراضي المنخفضة وهولندا لاحقا منذ القرن 17.البحر مجال مشترك في التاريخبين البلدين،بكل تجلياته التجارة، التقنيات الملاحية ، الاسرى،الاستشراق في الجامعات الهولندية كل الهلنديون يعرفون السفير الرحالة أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي وخاصة جامعة ليدن….المهم الكثير مما يمكن استثماره لتحقيق رؤية للحاضر والمستقبل في العلاقات.
يظهر ان هولندا شمت رائحة موافقة المغرب على زراعة القنب الهندي وبدأت تتقرب للسلطات قصد توقيع اتفاقيات طويلة المدى لاستيراد واحتكار عشبة الكيف المغربي
Bonjour
Je voulais juste savoir dans quelle domaine vous aidez les petites entreprises.
Merci
تحية للسيد السفير
أولا مرحبا بكم في بلد الانفتاح والتعايش، المملكة المغربية
كطالب باحث في سلك الدكتوراة لدي التساؤل التالي
“كيف يمكن للطلبة الباحثين المغاربة الاستفادة من منح البحث والتاطير في الجامعات الهولندية؟”
مع كل احتراماتي للسيد القنصل!
عندي سوْال جد مهم لكم اتمنى ان تجيبوني بصراحة دون ضبابية.
الدول الغربية تعرف بالضبظ تاريخ المغرب قبل الاستعمار ونحن ايضا وتعرفون خريطة المغرب كيف كانت قبل استعمار بلدي العزيز.
السوال!!! لماذا يتجاهل الغرب قضية صحراءنا الغربية المغربية ويتلاعب بوجهين وهو يعرف بالضبظ انها مغربية ومشكلتها التي دامت اكثر من أربعين سنة كانت ولا تزال قضية مفتعلة من طرف الجزاءر وإسبانيا لتقزيم المغرب من اراضيه. لماذا يظهر الغرب وجهين عندما يتعلق الامر بمشاكل أوروبية مثلا كالكتلان الإسباني يتعامى الغرب ولا يتذخل في اسبانيا ويدخل انفع الا في المغرب؟
تعرفون بالضبظ ان المغرب يحترم كل اتفاقياته مع الدول الأوروبية وعندما يتطلب الامر بمجرم هارب من القضاء المغربي تدخلون حقوق الانسان للضغط على المغرب وتستخدمونها كورقة ضغط لاستبزاز المغرب؟
عندي عديد من الإسألة ولكن هادا كافي لحد الان وأتمنى ان تجيبوني بلا تهرب عن اسألني . شكرًا جزيلا مع كل احتراماتي وأتمنى لكم كل النجاح في خدمة بلدكم.
السبيل الوحيد لتطوير العلاقات بين البلدين هو أن تعرف هولاندا قدرها ولا تتدخل فيما لا يعنيها، وأن لا تمارس الأستاذية على دولة مثل المغرب سبقتها يقرون. أن نتعاون ونقيم شراكة رابح رابح مرحب بها وسترفع حثما مستوى العلاقات بين البلدين، لكن أن تحاول هولاندا أن تبتزنا بملفات داخلية فتلك قضية أخرى لن نرضى عنها وستبقى العلاقات في مستوى منخفض كما هي أراضيكم.
مرحبا بكم في المغرب. تصريحات دبلوماسية رأئعة. لكن ما سر مهاجمة فيلدر خيرات لكل ما هو إسلامي عامة و الجالية المغربية بالخصوص و أنتم تقولون أن أهم جالية بهولندا هي المغربية. و سبب تدخل هولندا في الشؤون الداخلية للمغرب و خاصة أحداث الريف فهذا شأن المغرب علما أن ما وقع يحدث في أي دولة.
للأسف انا كمغربي هولندي مقيم في هولندا لست راضيا على هادا التعاون لانه يبقى دون المستوى خصوصا لبلدين تجمعهما اكثر من 400 سنة من العلاقات وجالية مغربية مهمة في هولندا. لهذا اطلب من السفير الشاب ان يكون في المستوى وان يرفع هاته العلاقات ويمثنها الى اعلى مستوى
للمعلقين الذين يطلبون من السيد السفير تسهيل الحصول على التأشيرة أقول لهم إنسوا الامر فحتى الزواج الذي كان يسمسر فيه المغاربة أغلقت أبوابه كل شيء سلبي يأتينا من أوروبا فهو من فعل أيدينا وأدمغتنا التي لا زلنا نستعملها في التفكير كاصحاب العصر الحجري لا يجب علينا تعليق كل مشاكلنا على شماعة البلدان الاوروبية
هولندا بلد مساحته لا تتعدى مساحة الدار البيضاء وليس لها صناعة قوية ومع ذلك فرضت نفسها بقوة في المحافل الدولية والمغرب بلد ثري بشبابه وخيراته بحور وفوسفاط وصحراء وفلاحة ولا زلنا ننتظر من السيد السفير التأشيرة
كل ما نطلبه من هولندا كدولة لها وزن على الساحة الدولية أن قضية الوحدة الترابية للمغرب هي قضية مقدسة للمغاربة لدا نطلب منها أن تسير على نهج الولايات المتحدة الأمريكية وتعترف بالسيادة المغربية على اقاليمه الجنوبية وكل ما نطلبه من السفير أن يطلب من المسؤولين الهولنديين الاجتماع بنضراءهم المغاربة حول موضوع الوحدة الترابية للمغرب ولهم كامل الحق أن يحكموا فالمغرب له كل الدلائل والوثائق القانونية والتاريخية بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب وان النزاع مفتعل و و و و….فالمسؤولين المغاربة سيوضحون وبالتفصيل كل الشيء لإزالة اي لبس للمسؤولين الهولنديين حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ونحن كقراء لهسبريس نتطلع للموقف يدعم وحدتنا الترابية