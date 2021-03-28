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سعر الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع أمام الدولار
دروس سوف تدرس من هذا الحادث. الخسائر المادية اليومية تظهر دور قناة السويس في الاقتصاد العالمي . كل سفينة تمر منه تقتصد من الوقت خمسة أيام و من المسافة 3000 ميل بحري و من الوقود 2مليون دولار.