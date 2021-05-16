سقوط عرضي ينهي حياة طفل بنواحي البروج 

لقي طفل مصرعه، السبت، نتيجة سقوط عرضي في بئر بدوار عين الصيادة، التابع للنفوذ الترابي لجماعة أولاد فريحة، نواحي البروج بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن الطفل المزداد سنة 2013 كان يساعد أسرته في رعي الغنم خلال العطلة المدرسية، إلا أن سقوطا عرضيا مفاجئا في بئر بمحاذاة سكنى أسرته أنهى حياته على الفور.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي أولاد فريحة سد المسيرة سرية سطات، رفقة ممثل عن السلطة المحلية بقيادة أولاد فريحة عين بلال، للإشراف على انتشال جثة الطفل.

وعاينت عناصر الدرك الملكي جثة الطفل قبل نقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح من قبل طبيب مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية لفائدة البحث التمهيدي المفتوح في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات.