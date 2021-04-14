سقوط عصابة تضم منحدرين من تندوف بالعيون

أجهضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء أمس الثلاثاء، محاولة لتهريب 529 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن ضبط سبعة مشتبه فيهم، في مرحلة أولى، من بينهم مواطن موريتاني وثلاثة أشخاص ينحدرون من مخيمات تندوف، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش عن ضبط شحنات المخدرات مطمورة في منطقة صحراوية تبعد بحوالي أربعين كيلومترا شرق مدينة العيون.
إجراءات البحث، يضيف البلاغ، مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيهم على جهاز هاتف محمول (ثريا) يعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية، وأسلحة بيضاء، وسيارتين للدفع الرباعي، فضلا عن قناع صوفي لحجب المعطيات التشخيصية، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية قادت إلى توقيف ضابط شرطة، يعمل بولاية أمن العيون، والذي يشتبه في ارتباطه المحتمل بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية بعصابات الإجرام المنظم التي تنشط في مخيمات تندوف، ورصد امتداداتها الإقليمية في المنطقة، فضلا عن توقيف كل المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
الأمن متورط في هذه العمليات التهريبية فوجب على السلطات العليا الضرب بيد من حديد
يجب توثيق هذه الإعتقالات بالصور والفيديوات حتي لا تروج الجزائر ومرتزقتها بتندوف أن المنتمين لهذه العصابة معتقلين سياسيين
كل المنحدرين من تندوف يشكلون قنابل موقوتة لأنها تغذوا على العنف والكراهية والحقد والاجرام والعنف.
لكن الأخطر من كل ذلك ان يتورط شرطي في ذلك.
فمها ملكت من أسلحة وأقمار صناعية لن يفيد مادام العنصر البشري فاسد.
الحمد لله. الفساد ليس له موطن قار والخطير في الأمر أن يكون من يحمي العباد والبلاد متورط .
بما ان الكثير من الجزائريين و بعض المرتزقة سيقراؤن هذا المقال فأنا اريد ان أسأل :
يضج الاعلام الجزائري التافه الذي لا يطرب الا عصابة العسكر بتصريحات يومية من مسؤولين جزائريين عن كون المغرب يغرق الجزائر بالمخدرات و اضاف مسؤول سامي قبل ايام تهمة تهريب السلاح ايضا.
في الواقع صحيح ان المغرب من اكبر منتجي الحشيش في العالم..ولكن يعتبر ذلك نشاط اجرامي و رغم ذلك فهناك دائما عصابات تتاجر فيه.
السؤال اذا هو:
اذا كان الحشيش المغربي يدخل الى الجزائر عبر الحدود المغربية التي يراقبها الجيش الجزائري بثقنيات عالية و على مدار الساعة و على طول الحدود..فكما تقولون المغرب هو العدو الكلاسيكي و المغروض ان يكون الجيش الجزائري حارسا للحدود بينتا بصرامة..فكيف اذا تدخل اطنان من الحشيش المغربي الى الجزائر..ان لم يكن متورطا في تهريبها الجيش الجزائري نفسه بمساعدة عصابة البوليزاريو..؟؟؟
انا اريد من اي جزائري منطقي مع نفسه ان يتمعن في ذلك.
الحدود مغلقة و التجارة شبه منعدمة و تنقّل الاشخاص نادر جدا…فكيف يدخل حشيشنا الى بلادكم و على الحدود جيشكم المغوار يقتل حتى قطعان الماشية ان اخترقتها..لأنها من بلاد العدو..؟؟.
السؤال المطروح من أين دخل المنحدرون من تندوف ؟ هل نزلوا من السماء ؟ السلطة تقول بأن كل شيء مراقب . أم هناك خونة من الداخل؟
اخي الفاضل تندوف أرض مغربية والموجودن فيها مغاربة المشكل مع الانفصاليين الذين يحتجزونهم .