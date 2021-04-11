سقوط قتيلين على محاور طرقية ناحية اشتوكة

سقوط قتيلين على محاور طرقية ناحية اشتوكة
صورة: هسبريس
الأحد 11 أبريل 2021 - 16:30

لقي تلميذ، يبلغ عمره 17 سنة، مصرعه متأثرا بجروح ورضوض بليغة أصيب بها جراء دهس شاحنة دراجة هوائية كان يقودها.

ووقعت الحادثة المميتة بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى منطقة تن منصور بجماعة إنشادن، حيث كان المفارق للحياة على متن دراجته الهوائية في اتجاه تزنيت، قبل أن ترديه الشاحنة قتيلا بالمكان.

وفي واقعة مماثلة، لقي شاب آخر مصرعه بمنطقة آيت واكمار، التابعة للجماعة الترابية واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها، بعد أن صدمته دراجة نارية.

وكان الهالك يهم بعبور الطريق قبل أن تباغته دراجة نارية كانت تسير بسرعة فائقة وترديه قتيلا، ويتوارى المتسبب في الحادثة عن الأنظار.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بكل من المركزين الترابيين بلفاع وبيوكرى تحقيقا في ظروف وملابسات هاتين الحادثتين. وقد جرى وضع سائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يجري البحث لتحديد هوية سائق الدراجة النارية من أجل توقيفه.

اشتوكة آيت باها جماعة إنشادن حادثة سير ضحايا الطرق

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‫تعليقات الزوار

2
  • عبدالله
    الأحد 11 أبريل 2021 - 16:34

    هادا ولى عندنا في المغرب شيء عادي وفريضة ، لا يمكن ان يفوت نهار بلا كارثة.
    يجب اعادة النظر في سيرفيس دي مين وفساده .

    -1
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  • Ffrriid
    الأحد 11 أبريل 2021 - 16:37

    حرب طرق اخطر من كرونا إن لله وإنا إليه راجعون

    5
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