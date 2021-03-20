سقوط قتيل في تنازع عائلتين حول قطعة أرضية

سقوط قتيل في تنازع عائلتين حول قطعة أرضية
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 20:03

لقي شخص مصرعه، السبت، في نزاع بين عائلتين حول أرض توجد بالجماعة الترابية القروية المنابهة التابعة لعمالة مراكش، وأصيب آخر نقل في حالة جد حرجة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

وتوفي الهالك، 36 سنة، في هذا النزاع الدامي الذي نشب بين أفراد عائلتين، متأثرا بجروح خطيرة إثر تعرضه لطعنة سكين.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى دوار الخويمات لمعاينة الحادث وفتح بحث أولي لمعرفة أسباب وملابسات هذه الجريمة.

وعلى إثر وفاة الهالك، لاذ المتورطون في قتله بالفرار إلى وجهة مجهولة، ما جعل الدرك الملكي يطلق حملة تمشيط بحثا عنهم.

الجماعة الترابية القروية المنابهة الدرك الملكي السلاح الأبيض نزاع عقاري

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‫تعليقات الزوار

5
  • sun shine state
    السبت 20 مارس 2021 - 20:20

    l heritage est le responsable toujours des problemes entre familles et entre frere et soeurs parfois ca provoque la catastrophe.

    13
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  • hassan
    السبت 20 مارس 2021 - 20:25

    لاحول ولاقوة الا بالله ونحن في شهر شعبان وشهر الغفران على الابواب

    14
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  • محمدين
    السبت 20 مارس 2021 - 20:38

    أريد أن أنام يوما وأستفيق على قرار الاستحواذ على كل العقارات المبنية وغير المبنية من طرف الدولة حتى ننتهي مع كل هذه العداوات بين الإخوة والعائلة الواحدة التي تنتهي بالقتل والجروح البليغة وضياع صلات الرحم وذلك من أجل حفنة تراب ونخسر جميعا الدنيا والآخرة

    6
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  • شرف 58
    السبت 20 مارس 2021 - 20:56

    انا لي مافهمتش علاش الورثة اتخاصمو وادابزو والقتيل مع انه الشريعة الاسلامية باينة وحقك في الميراث باين في القران.الله اهذي شي بعضين.كايضنو بلي الا هرفو على الورثة بلي فازو.راه حق العباد ( المظالم) واااااااااعرة يوم الحساب.الصلاة والصوم الا خاصينك الله غاذي اغفر لك ( الا تبت بطبيعة الحال) .اما حق الناس الله ماكايدخلش فيه.بينك وبينو .وغادي تخلصو بالحسنات ديالك الا ماعندك تاخذ من السيءات ديالو. الله اهدي الجميع.

    14
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  • ناصر
    السبت 20 مارس 2021 - 21:16

    يا عباد الله الصبر مفتاح كل شيئ ، والشيطان عدو مبين ، الدنيا فانية بما فيها ،فلماذا النزاع والقتل ،هاهي نتيجة عدم الصبر واحد تحت الارض والآخر في السجن والبقعة الأرضية في مكانها .

    0
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