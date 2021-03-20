سقوط قتيل في تنازع عائلتين حول قطعة أرضية

لقي شخص مصرعه، السبت، في نزاع بين عائلتين حول أرض توجد بالجماعة الترابية القروية المنابهة التابعة لعمالة مراكش، وأصيب آخر نقل في حالة جد حرجة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

وتوفي الهالك، 36 سنة، في هذا النزاع الدامي الذي نشب بين أفراد عائلتين، متأثرا بجروح خطيرة إثر تعرضه لطعنة سكين.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى دوار الخويمات لمعاينة الحادث وفتح بحث أولي لمعرفة أسباب وملابسات هذه الجريمة.

وعلى إثر وفاة الهالك، لاذ المتورطون في قتله بالفرار إلى وجهة مجهولة، ما جعل الدرك الملكي يطلق حملة تمشيط بحثا عنهم.