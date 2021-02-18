سقوط من أعلى بناية ينهي حياة ثلاثينية ببرشيد

أفادت مصادر لهسبريس من برشيد بأن سيدة ثلاثينية أقدمت على إنهاء حياتها، الأربعاء، بعد الارتماء من الطابق الثالث لمنزل الأسرة، الكائن بحي الهدى بالمدينة ذاتها، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي.

وأوضحت المصادر نفسها أن الهالكة، وهي متزوجة وأم لطفلين، أقدمت على الانتحار لأسباب رجحت أن تكون اجتماعية ونفسية، خاصة أنها كانت تتناول أدوية بسبب حالات نفسية كانت تنتابها بين الفينة والأخرى، في انتظار نتائج البحث القضائي والتشريح الطبي.

وانتقلت عناصر الضابطة القضائية، وممثل السلطة المحلية، إلى حي الهدى، حيث جرت معاينة جثة الهالكة، قبل نقلها نحو مستودع الأموات بجهة الدار البيضاء- سطات، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية برشيد التابعة للدائرة القضائية سطات.