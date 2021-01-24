سقوط من سطح منزل ينهي حياة شاب بوزان‎

سقوط من سطح منزل ينهي حياة شاب بوزان‎
صورة: أرشيف
الأحد 24 يناير 2021 - 22:14

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه بحي أولاد ريان في مدينة وزان، الأحد، بعدما عمد إلى إلقاء نفسه من سطح المنزل الذي يقطن به، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب، الذي يعاني من اضطراب عقلي ومرض نفسي، فارق الحياة متأثرا بقوة الاصطدام بالأرض، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية المختصة التي حلت بمكان الحادث.

وموازاة مع نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد دوافع وملابسات الحادث المميت.

انتحار مختل عقليا وزان وفاة

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