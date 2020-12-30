سقوط من ورش بناء ينهي حياة أربعيني بتزنيت

لقي شخص أربعيني مصرعه، الأربعاء، إثر سقوطه من ارتفاع أربعة طوابق أثناء اشتغاله في ورش بناء مصحة خاصة بتزنيت، على مستوى الطريق المؤدية إلى شاطئ أكلو.

وأوردت مصادر هسبريس أن الهالك، المزداد سنة 1974 بإقليم بني ملال، لفظ أنفاسه على الفور متأثرا بإصابات خطيرة ناجمة عن قوة الارتطام بالأرض.

وأشرفت المصالح الأمنية على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، موازاة مع فتح بحث قضائي لمعرفة ظروف وملابسات النازلة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.