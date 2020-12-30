سقوط من ورش بناء ينهي حياة أربعيني بتزنيت

لقي شخص أربعيني مصرعه، الأربعاء، إثر سقوطه من ارتفاع أربعة طوابق أثناء اشتغاله في ورش بناء مصحة خاصة بتزنيت، على مستوى الطريق المؤدية إلى شاطئ أكلو.
وأوردت مصادر هسبريس أن الهالك، المزداد سنة 1974 بإقليم بني ملال، لفظ أنفاسه على الفور متأثرا بإصابات خطيرة ناجمة عن قوة الارتطام بالأرض.
وأشرفت المصالح الأمنية على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، موازاة مع فتح بحث قضائي لمعرفة ظروف وملابسات النازلة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
رحمه الله بواسع رحمته، من أكثر الفئات تضررا في المغرب عمال البناء لا أجرة في المستوى(90درهم لليوم في أحسن الأحوال) و لا تغطية صحية و أغلبهم غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي
طرف د الخبز مرررررر اله ارحمو و يجدد عليه الرحمات ويجعلو من اهل الجنة وبصبر ذويه ان لله وان اليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون اللهم انا نسألك له الرحمة و المغفرة ولذويه الصبر والسلوان هذا حال الكادحين المناضلين من اجل لقمة العيش و هذه ليست أول حالة ولن تكون آخرها بسبب ما يعانيه القطاع من تسيب واستهثار بأرواح العاملين فيه وهذا يساءل الحكومة عن مراقبتها للإجراءات الوقائية وحزنها في فرض التغطية الاجتماعية لكل من يشقى في سبيل رغيف الخبز وماكثرهم في بلدنا الحبيب بل هناك من رحل عن دنيانا بسبب إهمال وجشع المقاولين وخلف وراءه افواها تحتاج ال معيل حسبنا الله و نعم الوكيل
allah irahmou meskine,
malheureusement niveaux sécurité au Maroc et zéro, la Honte vraiment sa me fais mal au coeur
يجب على الدولة دفع تعويضات للبنائين والكهربائيين والنجارين وكل من يشتغل في اوراش البناء الدولة تقتطع ضرائب البناء ادن واجب عليها تعويض حوادث البناء وحماية البناءين والكهربائيين والنجارين والصباغين وكل من يشتغل في اوراش البناء الغير محسوبين على الشركات بل واجب عليها ضمان راتب تقاعدي لهؤلاء يساوي السميك كما يجب رفع السميك ب 150 درهم سنويا دابا رولينا كنصدرو الغاز وغنستخرجو المعادن والبترول من الصحرا دابا را المداخيل غتزاد مبقاتش اعذار