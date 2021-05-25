سكان أكادير يترقبون إصلاح "مدارات حجرية"

سكان أكادير يترقبون إصلاح "مدارات حجرية"
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 07:59

يعلق سكان مدينة أكادير آمالا كبيرة على الإصلاحات الجارية في مختلف ربوع المدينة، في إطار برنامج تهيئة المدينة الذي وقع أمام الملك محمد السادس، من أجل إصلاح عديد مدارات بعاصمة سوس.

ويعاني السكان، وفق شهادات محلية، من سوء الطرق وتأثيراتها السلبية على السيارات وراحة السائقين، خاصة على مستوى مداري شارع 2 مارس والشيخ السعدي المجهزين بطريقة تتضمن أحجارا ملتصقة بالأرض.

ووجه السكان المتضررون، في وقت سابق، عريضة “عدم الرضا” إلى المجلس الجماعي لأكادير؛ لكن دون أن يجري إصلاح هذه الطرق التي بقيت على حالها منذ سنة 2019.

وبدورهم، يشتكي سائقو سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي وحافلات نقل التلاميذ من طرق المدارات، التي توجد بمناطق حيوية من عاصمة سوس.

إصلاح المدارات المجلس الجماعي الملك محمد السادس مدينة أكادير

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‫تعليقات الزوار

1
  • Hasan
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 08:28

    شارع شانز إليزي بباريس (وما أدراك ما شارع شانز إليزي) مجهز أيضا بطريقة الحجارة الملتصقة مع الأرض منذ أكثر من قرن ولم نسمع أبدا احتجاج الفرنسيين عليه، بل إنهم يفتخرون به.
    أنا إبن أكادير و أعجبت بهذه الفكرة.
    أما السائق اللذي يحتج فعليه مراجعة طريقة سياقته.

    -1
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