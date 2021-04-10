سكان "أوزود" يدينون الاعتداء على "مأمور التنفيذ"

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة النظر في قضية مسير شركة “الحدائق الخضراء” وشركاء شركة “Solute” إلى العشرين من شهر ماي القادم، بعد تشبث صاحب المشروع بالمحاكمة الحضورية.

وأعرب عدد من المستفيدين من مشروع “أوزود” السكني بسيدي بوزيد عن تفاجئهم بالكم الهائل من المغالطات التي روج لها شركاء شركة “”Solute بشأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر الأشغال بالمشروع لمدة تجاوزت الخمس سنوات.

وقال رشيد زوبيد، المستفيد من شقة سكنية بالمشروع، إنه ضد متابعة صاحب المشروع بعدما تبين له أن الأمر يتعلق بمؤامرة حقيقية، الغرض منها الاستيلاء على المجمع السكني.

وأضاف زوبيد، في تصريح لهسبريس، أنه لم يتعرض لأي عملية نصب من طرف صاحب المشروع، مستدلا على ذلك بحصوله على شقته السكنية. وأوضح أن التأخير المتعمد للأشغال تقف وراءه جهات معروفة.

فيما قال عبد الله بياضرة، عضو لجنة الدفاع عن مسير شركة “الحدائق الخضراء”، إن الملف المعروض حاليا أمام محكمة الاستئناف كشف مؤامرة حقيقية تقف وراءها جهات نافذة ترغب بالسطو على هذا العقار.

وأضاف بياضرة “لقد تعرض مأمور التنفيذ، الذي يشرف على تطبيق القرار القضائي، الذي ينص على استئناف أشغال إقامة “أوزود”، لوابل من السب من طرف مسير “Solute” واثنين من شركائه، وهي الألفاظ التي مست بشرفه المهني والشخصي”.

ورغم التقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية للجديدة، لم يتم تحريك المتابعة بعد، رغم مرور أزيد من ثلاثة أسابيع على وضع الشكاية.

وفيما تتواصل عملية إنهاء أشغال التشطيبات النهائية لمشروع إقامة “أوزود”، ووضع اللمسات الأخيرة لإتمام تهيئة المدخل الرئيسي للإقامة، فوجئ مجموعة من الأشخاص المستفيدين من شقق المشروع بإقدام مسير شركة “Solute” على وضع طلب إيقاف إتمام الأشغال أمام المحكمة الابتدائية لمدينة الجديدة، وهو ما اعتبره هشام حسنابي أمرا غريبا.

وأوضح حسنابي، الذي يشرف على أشغال مشروع “الحدائق الخضراء”، أن مسير “Solute” لم يتوقف عند تقديم طلب الإيقاف المذكور، بل تجاوزه إلى حد إلحاق أضرار جسيمة بالأشغال التي تم إنجازها على مستوى المدخل، وإتلاف نظام للطاقة الشمسية ومضخة مائية، كانت تؤمن للإقامة حاجياتها من الماء بشكل مؤقت، في انتظار ربطها بشبكة الماء الصالح للاستعمال المنزلي.

وأضاف حسنابي “لقد اكتشفنا مجموعة من الأمور الغريبة التي صاحبت هذا الملف، تهم تزوير رسائل موجهة إلى إحدى الجرائد الحزبية، ومحاولة مسير “Solute” توريط أحد الموظفين بهذه الجريدة، إلى جانب تزوير وثائق أخرى وأمور مستجدة، سياتي الوقت المناسب للكشف عنها”.