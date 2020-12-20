سكان جماعة "أولاد عفيف" ينتظرون فك العزلة

نظم عدد من ساكنة دواوير الجماعة الترابية أولاد عفيف أولاد الصغير، التابعة لعمالة سطات، مسيرة على الأقدام انطلاقا من مقر الجماعة الترابية في اتجاه مقر العمالة؛ للتنديد بالإقصاء وتفويت فرص التنمية على الساكنة، فضلا عن إخلاف رئيس الجماعة ذاتها لوعوده في شأن فك العزلة عما يفوق 10 دواوير.

وديع المهتدي، رئيس هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة أولاد الصغير، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن المسيرة التي يشارك فيها إلى جانب عدد من ساكنة الجماعة الترابية جاءت احتجاجا على ما وصفه بـ”لامبالاة رئيس الجماعة وأعضاء المجلس، بعدما سلكت الهيئة جميع السبل في تقديم العريضة ومراسلة الجهات المعنية”.

وأفاد المهتدي بأن هيئة تكافؤ الفرص اقترحت، في إطار الأولويات لفك العزلة التامة عما يقارب 13 دوارا خاصة خلال فصل الشتاء، تعبيد المسلك الرابط بين الطريق الجهوية 308 والطريق رقم 3615، التي تمر من أولاد خيرة وأولاد بلقاضي شرقاوة والصمامدة والعمريين وأولاد حمو وغيرها من الدواوير؛ في حين اقترح الرئيس مسلكا آخر، الذي جرى إصلاحه سابقا انطلاقا من قصبة دار القائد الصغير إلى قصبة القائد التونسي في اتجاه منزل الرئيس.

وعاينت هسبريس فتح حوار مع المحتجين من قبل رئيس دائرة سطات الجنوبية، بحضور القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية سطات ونائبه وعدد من عناصر الدرك التابعة للمركزين الترابيين كيسر وسطات، حيث جرى إقناع المحتجين بالعدول عن الاستمرار في المسيرة، مع تحديد موعد يوم الاثنين المقبل لعقد اجتماع بين المحتجين والسلطات المعنية بسطات، للبحث عن حل للمشكل المطروح.

ولنيل الرأي الآخر، زارت هسبريس مقر جماعة أولاد الصغير ولم نجد الرئيس حاضرا به حينها، فربطنا الاتصال به هاتفيا مرات عديدة وبعثنا إليه رسالة نصية تبين الغرض من الزيارة والاتصال؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.