سكان قطاع غزة يتفقدون "آثار الموت" ويجربون العودة إلى الحياة

يحاول سكان قطاع غزة العودة ببطء إلى حياتهم الطبيعية، رغم هول الدمار والركام، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر أحد عشر يوما، وأدى إلى نقص حاد في الإمدادات الأساسية في القطاع المحاصر.

وأعادت المقاهي فتح أبوابها وعاد الصيادون إلى البحر، بينما بدأ أصحاب المحلات التجارية بتنظيف محلاتهم من الركام والغبار المتراكم جراء القصف.

وبدأت السلطات المحلية، السبت، توزيع الخِيَم والفُرش والمساعدات الغذائية على السكان، الذين فقدوا منازلهم بسبب القصف، حسب مراسل “فرانس برس”.

وستعود كل المكاتب الحكومية في قطاع غزة إلى العمل بدءا من صباح الأحد، حسب ما أعلنه ديوان الموظفين في غزة.

وليلة الجمعة/ السبت، خرجت عائلات بمدينة غزة من منازلها وتوجهت إلى المقاهي المطلة على البحر من أجل تدخين “الشيشة” واستنشاق بعض الهواء النقي.

وبحي الرمال بغزة، بالقرب من برج من عشرة طوابق حولته غارة إسرائيلية إلى ركام، غطى الغبار المعروضات في المحلات التجارية.

وقال بائع الملابس بلال منصور (29 عاما) إن “الغبار في كل مكان. غبار القنابل الإسرائيلية غطّى الملابس كليا. لن نتمكن من بيع هذه البضائع”.

وفي متجر آخر قريب، وقف وائل الشرفا يتفقد الأضرار في محله الذي ملأته شظايا الزجاج. وقال بحسرة: “ضاع كل شيء… خسرت نحو 250 ألف دولار من البضائع. من سيدفع ثمن كل هذا؟ من؟”.

بالنسبة إلى أحمد الخطيب، الذي دخل متجره للمرة الأولى منذ العاشر من مايو، تاريخ بدء التصعيد، تضاعفت الخسائر بسبب عدم البيع خلال موسم عيد الفطر.

وأضاف “للأسف، فقدنا موسم العيد، وفقدنا البضائع وكل شيء تدمر. حتى المحلات المجاورة لنا تضررت. نحمد الله أننا ما زلنا على قيد الحياة”.

دعم نفسي- اجتماعي

تفيد أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نحو 6000 مقيم بقطاع غزة فقدوا منازلهم جراء القصف، بينما تضررت أكثر من 1042 وحدة سكنية أو تجارية بفعل الغارات.

وقالت رئيسة “أوتشا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، سارة ماسكروفت، لوكالة “فرانس برس”: “هناك أضرار جسيمة في أنحاء غزة”.

وأوضحت ماسكروفت “يمكن إعادة بناء المدارس وإصلاح الطرق. لكن الأولوية هي توفير الدعم النفسي الاجتماعي، وهو أمر ضروري لسكان غزة”.

وتضررت أيضا البنى التحتية في قطاع غزة، خاصة خطوط الكهرباء، في حين أن 800 ألف شخص في القطاع “لا يحصلون على المياه بشكل منتظم”، حسب “أوتشا”.

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة في مقتل 248 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق السلطات في القطاع. بينما قتل 12 شخصا، بينهم طفلان وجندي، في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.

إعادة البناء

ويبقى وقف إطلاق النار الذي أعلنه الطرفان، مساء الخميس، بعد رابع نزاع عسكري بينهما منذ 2008، هشا.

ومنذ مساء الخميس أعلن كل من الطرفين “انتصاره”. إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده “حققت أهدافها من العملية” في قطاع غزة، فيما وصفه بأنه “نجاح استثنائي”. وأضاف “أكثر من مئتي إرهابي، بينهم 25 من الكوادر”، قُتلوا خلال الهجوم على القطاع الفلسطيني، الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007 ويعيش فيه نحو مليوني فلسطيني. في المقابل، تحدثت حركة “حماس” عن “انتصار تاريخي”. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية: “نعتبر هذه المعركة قفزة نوعية في تاريخ الصراع، ونقطة تحول كبيرة جدا سيقرؤها كل صناع القرار داخل العدو”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن وفدين مصريين وصلا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لمراقبة” الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتمكنت قوافل من المساعدات الإنسانية الطارئة، الجمعة، من دخول غزة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه تلقى اتصالا من نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي بحثا خلاله الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة.

ويشكل موضوع إعادة الإعمار في القطاع، الذي تحكمه “حماس”، أحد محاور الجهود الدبلوماسية الأميركية، إذ إن “حماس” مدرجة على لوائح المنظمات الإرهابية في إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.