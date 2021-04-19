سكان "مايكو" بأزيلال يحتجون من أجل فك العزلة

تظاهر مجموعة من المواطنين من دوار مايكو بمنطقة كرول التابعة لجماعة أيت ماجضن بإقليم أزيلال، الإثنين، مطالبين رئيس المجلس الجماعي بالإسراع بتنزيل مشروع مقطع طرقي لفك العزلة عن الدوار، وربط عدد من الكوانين بشبكة الكهرباء، وتجويد خدمات الصحة، وبناء حجرات دراسية.

وفي تصريح لهسبريس، قال بوبكر الصحراوي، من أبناء الدوار، إن “الساكنة لم تعد قادرة على الانتظار أكثر مما مضى في ظل هذه الإكراهات التي تشكو منها المنطقة منذ سنوات”، معتبرا الطريق من أولى الأولويات التي يطالب بها الأهالي، إلى جانب مطلب تعزيز المستوصف بالأدوية والموارد البشرية، وبناء حجرات دراسية أقرب للحد من معاناة المتمدرسين.

وأضاف الصحراوي قائلا: “لقد استبشرت الساكنة خيرا لما تلقت وعودا بشأن هذا المقطع الطرقي، لكن يبدو أن قدرها حكم عليها بالعيش على الوعود، حيث إلى حدود الساعة ما يزال الدوار يعيش في عزلة تامة جراء هذا الوضع غير المبرر”.

وتابع بأن “المحتجين يطالبون بالإسراع في إنجاز المقطع الطرقي، وتوفير الماء الشروب الذي ينضب في فصل الصيف، وربط المنطقة بشبكة الانترنيت لدعم المتمدرسين خاصة، ومداومة سيارة الإسعاف بمنطقة كرول للاستجابة للمرضى الذين يجدون أنفسهم أمام كابوس الانتظار الذي لا ينتهي”.

من جانبه، أبرز الناشط الجمعوي رضوان بويزضاض أن منطقة كرول، ومن ضمنها دوار مايكو، “تشكو من أعطاب تنموية عميقة، وظلت على هامش المبادرات التنموية، باستثناء المشروع الطرقي الأخير المهم الذي ما يزال في طور الإنجاز، الرابط بين دمنات ودواوير المنطقة”.

وذكر الناشط الجمعوي ذاته أن من بين الإشكالات التي تؤرق سكان منطقة كرول وآيت صالح، “بُعد مقر الجماعة عن المنطقة، حيث يتطلب الحصول على نسخة شهادة الولادة قطع حوالي 40 كلم، والمرور عبر ثلاث جماعات، هي إمليل ودمنات وسور العز التابعة لقلعة السراغنة، قبل الوصول الى مقر الجماعة، ما يتسبب في هدر الزمن ويكلف المواطنين مصاريف تفوق طاقتهم”.

وكشف المتحدث أنه من أجل تفادي هذا الوضع، سبق أن تم بناء ملحق لمكتب الحالة المدنية على مستوى دوار إخاشان منذ حوالي 15 سنة، لكن الساكنة لم تستفد من خدماته بسبب غياب الموظفين، ما يضرب مفهوم تقريب الإدارة من المواطن عرض الحائط.

وفي معرض تعليقه، أوضح أبراغ محمد، رئيس جماعة أيت ماجضن، أن المقطع الطرقي الذي تطالب به الساكنة سبق أن تمت برمجته إلى جانب مقاطع أخرى، مشيرا إلى أن “الأشغال متواصلة، وفي غضون الأيام المقبلة سينتقل المقاول إلى الدوار”.

وذكر الرئيس أن حوالي 99 في المائة من الساكنة استفادت من الكهرباء، وأن ما أخر ربط بضعة كوانين بالشبكة هو إلغاء صفقة الربط بسبب ما وصفه بـ”تماطل المقاول”، مؤكدا أن “الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار جارية لربط كافة البنايات، بما في ذلك تلك الكائنة بمناطق معزولة أو شديدة الوعورة”.