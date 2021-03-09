سكان يشتكون غياب الكهربة نواحي تارودانت

يشتكي سكان بدوار “بوغانيم” الواقع في الجماعة الترابية أصادص، قيادة مشرع العين، بإقليم تارودانت، من غياب ربط منازلهم بالكهرباء، على الرغم من أنهم يقطنون بالدوار سالف الذكر منذ عقود، كما لم تستفد البنايات المشيدة حديثا من هذه الخدمة الأساسية.

إسماعيل الطالحي، من سكان دوار “بوغانيم”، قال، في اتصال مع هسبريس، إن “غياب الكهرباء حوّل حياة عائلتي إلى جحيم، حيث حرمنا من استعمال عدد من التجهيزات الأساسية، فضلا عن الإنارة المنزلية والعيش في الظلام، وتزداد المعاناة في شهر رمضان وفي فصل الصيف”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في سبيل المسعى لربط منازلهم بالكهرباء “قصدنا، غير ما مرة، مصالح الجماعة الترابية أصادص وقيادة مشرع العين؛ غير أننا لم نتمكن من الحصول على رخص الربط، وحتى دون تلقي إجابات أو تبريرات عن دواعي ذلك الحرمان”، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل.

وفي معرض رده، قال عبد العزيز بنسي، النائب الأول لرئيس جماعة أصادص، في اتصال أجرته معه هسبريس، إن “الربط بالكهرباء يستلزم توفر رخصة البناء. أما بالنسبة إلى المساكن القديمة، فيتوجب الحصول على شهادة من السلطة المحلية تثبت ذلك، ويتعين على أي متضرر الإدلاء بهذه الشهادة”.