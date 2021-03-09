سكان يشتكون غياب الكهربة نواحي تارودانت

يشتكي سكان بدوار “بوغانيم” الواقع في الجماعة الترابية أصادص، قيادة مشرع العين، بإقليم تارودانت، من غياب ربط منازلهم بالكهرباء، على الرغم من أنهم يقطنون بالدوار سالف الذكر منذ عقود، كما لم تستفد البنايات المشيدة حديثا من هذه الخدمة الأساسية.
إسماعيل الطالحي، من سكان دوار “بوغانيم”، قال، في اتصال مع هسبريس، إن “غياب الكهرباء حوّل حياة عائلتي إلى جحيم، حيث حرمنا من استعمال عدد من التجهيزات الأساسية، فضلا عن الإنارة المنزلية والعيش في الظلام، وتزداد المعاناة في شهر رمضان وفي فصل الصيف”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه في سبيل المسعى لربط منازلهم بالكهرباء “قصدنا، غير ما مرة، مصالح الجماعة الترابية أصادص وقيادة مشرع العين؛ غير أننا لم نتمكن من الحصول على رخص الربط، وحتى دون تلقي إجابات أو تبريرات عن دواعي ذلك الحرمان”، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل.
وفي معرض رده، قال عبد العزيز بنسي، النائب الأول لرئيس جماعة أصادص، في اتصال أجرته معه هسبريس، إن “الربط بالكهرباء يستلزم توفر رخصة البناء. أما بالنسبة إلى المساكن القديمة، فيتوجب الحصول على شهادة من السلطة المحلية تثبت ذلك، ويتعين على أي متضرر الإدلاء بهذه الشهادة”.
ااحقيقة ان سكان هذا الدوار وباقي الدواوير التي لم يشملها الكهرباء كان يجب عليهم ان يسارعوا الى ربط منازلهم بالشبكة الكهربائية قبل متم عام 2020 لان المكتب الوطني للكهرباء كان قد صرح انه في نهاية 2020 سيكون المغرب مكهربا من طنجة الى الكويرة ولن يبقى منزل دون انارة وهؤلاء السكان بما انهم لم يستفيدوا من الانارة في تلك المدة فقد فاتهم القطار، ما عليهم الان سوى تركيب الطاقة الشمسية او محركات ديزل اما قول نائب رئيس جماعتهم بان الامر يتطلب رخصة البناء فليس صحيحا لاني قد ربطت منزلي بالكهرباء دون رخصة بناء، فقط تصريح بالعنوان الذي اسكن فيه.