سكاي نيوز عربية تتألق في جائزة "تيلي" العالمية

أعلنت أمس جائزة “تيلي”، وهي واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجال الإنتاج التليفزيوني والفيديو، في نسختها الثانية والأربعين عن فوز برنامج “نجاحهن”، الذي تنتجه وتعرضه قناة سكاي نيوز عربية، بجائزتين فضيتين عن فئة البرامج الوثائقية التليفزيونية لحلقتين مختلفتين من البرنامج.

و”نجاحهن” هو برنامج أسبوعي يتناول أهم قصص النجاح الملهمة التي حققتها المرأة العربية في مختلف المجالات، والتي تحدت الصور النمطية، واحتكار الرجال للعديد من المجالات.

الحلقة الأولى التي فازت بالجائزة تناولت قصة نجاح الدكتورة ماجدة العزازي، أول إماراتية وعربية تحصل على الدكتوراه التطبيقية في تخصص إدارة سلسلة التوريدات والصناعات من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبعد دراسة استغرقت 6 سنوات حققت حلمها في تصنيع أول سيارة إماراتية محلية الصنع، لتصبح أول امرأة عربية تؤسس مصنعاً للسيارات بعد سنوات من احتكار الرجال لهذه المهمة.

وقد فازت بإحدى الجائزتين حلقة أخرى، عرضت قصة لاعبتي منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات، حارسة المرمي نورا المزروعي، التي فازت مؤخرا بجائزة أفضل حارسة مرمى في بطولة غرب آسيا للسيدات 2019، ولاعبة خط الهجوم بالمنتخب أريج الحمادي التي حطمت الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لأكبر عدد مرات ترويض لكرة القدم خلال دقيقة واحدة، محطمة الرقم القياسي السابق لرجل من المملكة المتحدة.

يذكر أن برنامج “نجاحهن” تقدمه الإعلامية المتألقة مها عبد الله ويعده ويخرجه أبانوب عماد، ويعد البرنامج الوحيد باللغة العربية بين الفائزين هذا العام في هذه الفئة.

يوسف تسوري، مدير الأخبار بقناة “سكاي نيوز عربية”، قال في تصريح بالمناسبة “إن ما شهدته برامج القناة من تطور ملحوظ شمل نوعية البرامج المقدمة والمحتوي المعروض هو جزء من رؤيتنا للتطوير المستمر واستراتيجيتنا لإنتاج محتوي القناة على مستوي عالمي، لتقدم للمشاهد باقة متنوعة من البرامج تثري وعيه وتنير مداركه”.