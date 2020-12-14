سكودا تطلق موديلا خاصا من أيقونتها Octavia

قدمت شركة سكودا نسخة Clever من أيقونتها Octavia الكومبي والصالون، والتي تتمتع بباقة من التجهيزات الإضافية وبسعر يبدأ من 25 ألف و821 يورو تقريبا.

وأوضحت الشركة التشيكية أن الموديل الخاص الجديد يتوفر ببعض التجهيزات الإضافية مثل الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة باللون الأسود والمصابيح الخلفية الخاصة وكشافات الضباب ومستشعرات الصف في الأمام والخلف وكاميرا الرجوع للخلف.

وتتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد خاصة ونظام مكيف الهواء Climatronic ثلاثي المناطق ووظيفة تدفئة المقود وتجهيزة التحدث الحر بتقنية البلوتوث والنظام الصوتي Bolero مع شاشة لمسية قياس 10 بوصة.

وتستند تقنيات القيادة على العديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد الرادار الأمامي المتضمن وظيفة الكبح الاضطراري مع التعرف على المارة وراكبي الدراجات.

ويتسع برنامج دفع السيارة بمحركات البنزين والديزل والدفع الهجين المعتدل ونسخة الغاز الطبيعي فيما يغطي نطاق قوة يمتد بين 110 إلى 150 حصان، ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات وناقل حركة أوتوماتيكي DSG سباعي التعشيقات.