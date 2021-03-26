"سكودا" تكشف النقاب عن Superb Scout الجديدة

أطلقت شركة سكودا الموديل الجديد من سيارتها Superb Scout، التي تنتمي لفئة سيارات الكومبي المخصصة للطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الجديدة تعتمد على بعض التجهيزات الفائقة مثل كشافات ليد ماتريكس، ونظام الملاحة مع تحكم بالإيماءات والعديد من المميزات الخاصة بالأنظمة المساعدة.

وتظهر السيارة الجديدة بملامح جذابة مستلهمة من موديلات الأراضي الوعرة مثل المصادم المدعمة بتجهيزة لحماية قاع السيارة، والألواح البلاستيكية، التي تغطي بعض المناطق على الجسم، كما تزدان المقصورة الداخلية بلمسة فاخرة من خلال أسطح خاصة بمظهر الخشب.

وتسع السيارة التشيكية ما يصل إلى 1950 لترا من الأمتعة، مع حمل جر يصل إلى 2200 كجم.

وتتوفر السيارة بمحرك بنزين وديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر.

ويولد المحرك في حالة الديزل 200 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع السيارة بفضله من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر7 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 227 كلم/س.

أما محرك البنزين فيولد قوة 280 حصان/400 نيوتن متر، وهو ما يجعل السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

ومن المقرر طرح السيارة Superb Scout الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 48 ألف و540 يورو تقريبا.