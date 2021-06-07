سلاح الشرطة السياحية يوقف متلبسا بالسرقة

سلاح الشرطة السياحية يوقف متلبسا بالسرقة
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 21:23

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الشرطة السياحية بولاية أمن فاس، الاثنين، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أحد المواطنين للسرقة وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة، وفقا لما أفاد به هسبريس مصدر أمني، قد ضبطت ثلاثة أشخاص متلبسين بتعريض ضحية للسرقة، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط أحد المشتبه فيهم وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الآخرين بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة.

السلاح الوظيفي الشرطة السياحية تهديد فاس

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