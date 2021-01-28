سلاح الشرطة يوقف شابا داخل مستشفى بنجرير

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنجرير، الخميس، إلى استعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية، وعرض سلامة الطاقم الطبي بالمستشفى المحلي وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

ووفق مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش فإن عناصر الشرطة تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه الذي قدم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج بسبب إصابته بجرح على مستوى العنق.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث تجري حاليا من أجل تحديد مصدر الاعتداء الذي تعرض له الموقوف، الذي أحدث الفوضى تحت تأثير حالة سكر متقدمة، وألحق خسائر مادية بتجهيزات قاعة المستعجلات، وزادت: “قاوم هذا الشخص عناصر الشرطة باستعمال السلاح الأبيض، ما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من ضبطه، وحجز سلاحه”.

ووضعت عناصر الشرطة المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي بمراكش، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية.

وواصلت مصادر هسبريس: “سيخضع هذا الشخص للبحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.