أسلحة الشرطة تضبط مهدّد أمنيين في المحمدية

أسلحة الشرطة تضبط مهدّد أمنيين في المحمدية
صورة: أرشيف
الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:19

اضطرت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية إلى إشهار أسلحتها الوظيفية، دون استخدامها، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص أبدى مقاومة عنيفة وعدم امتثال في ظروف من شأنها تعريض موظفي الشرطة للخطر.

وكانت دورية أمنية تابعة لفرقة الأبحاث قد أوقفت شخصا يسوق دراجة ثلاثية العجلات بدون حيازة وثائق ملكيتها. وعند محاولة قطر الدراجة إلى المحجز البلدي، أبدى السائق مقاومة عنيفة، بمؤازرة من شقيقه وعدد من الأشخاص، مما اضطر عناصر الدورية الأمنية إلى إشهار أسلحتها الوظيفية بطريقة احترازية مكنت من تحييد الخطر ودفع التهديد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى شقيقه الأصغر على أساس تقديمه في حالة سراح بعد انتهاء إجراءات البحث. فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد هويات الأشخاص الذين شاركوا في عرقلة إجراءات القطر وعدم الامتثال.

الأمن السلاح الوظيفي المحمدية جانح

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‫تعليقات الزوار

1
  • relbakkouri406
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:58

    غلط كبير وقعت فيه الشرطة هو عدم استخدامها للسلاح يريت لو كانت خلصتنا منه ومثل اشكاله

    -3
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