سلاح شرطة إنزكان يوقف جانحا بكلاب مدربة

وجد عنصر أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان، نفسه مضطرا إلى استعمال سلاحه الوظيفي، صباح الإثنين، لتوقيف مبحوث عنه أبدى مقاومة قوية لتدخل عناصر الشرطة بتحريض كلاب مدربة ضدهم.

وجاء التدخل الأمني على إثر توصل مصالح الشرطة بإخبارية أفادت بوجود المبحوث عنه في حي “تراست”، إذ انتقلت دورية إلى المكان من أجل توقيفه؛ غير أنه أبدى مقاومة عنيفة، فاضطر عنصر أمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية نحوه ونحو الكلاب المدربة.

ومكن الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يُنقل إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية من أجل إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ويعد الموقوف المسجل خطرا من بين أبرز المبحوث عنهم في قضايا إجرامية متعددة؛ منها الاتجار في الممنوعات والسرقات واعتراض السبيل، وهو من ذوي السوابق القضائية.