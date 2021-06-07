سلاح مفتش شرطة يضبط شخصين بمدينة صفرو

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمدينة صفرو، اليوم الاثنين، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و35 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كانا في حالة تخدير واندفاع قوية وعرضا المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ما أفاد به هسبريس مصدر أمني، كانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما اللذين كانا في حالة تخدير متقدمة ويحملان أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات؛ لكنهما واجها عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه مفتش الشرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من ضبط المشتبه فيهما وحجز السكينين المستخدمين في هذا الاعتداء.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، يورد مصدر الجريدة.