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تعليقات الزوار4
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السلام عليكم.والله أضحكني الكاريكاتور كإبن أتى بأبيه ليشتكي من إبن جاره هههه.كم أنت عبقري يارسام بوعلي والله أحفظها من الاوبئة.فقط كوفيد 19 قسمت ظهورنا ولا نريد مزيدا منها
هههههه هدي واعرة.مغديش نسليو مع هد كورونا، حتىى تجب لي إسلي معنى بمرى.
البشر دابا كيتسناو غير التلقيح باش ايسالي هاد الفيلم من بعد وخا ايجي هاجوج او ماجوج ما كاين اللي يتسوق ليه .الناس راها اعيات وخا ايكون بصح هاد الفيروس حقيقي امكانيات المواجهة انتاعوا مبقاتش. دول غنية اوراهم الشعب انتاعهم ايموت بالجوع فما بالك بالدول الفقيرة .انا صراحة عجبانتي غير اسراىيل وصلت 12,5% انتاع الشعب اللي اتلقح اوشي وحدين مازال ايسولوا واش اللقاح فعال.
ظهر هذا الوباء في فصل الشتاء فقلنا سينتهي في فصل الصيف ولم ينتهي وقد مر الصيف، وظهر في 2019 وقلنا في 2020 سيمحى اثره ولم يمحى، وعوض ذالك اصبحت تظهر سلالات جديدة، لكل سنة كوفيدها الخاص بها اعظم من سابقتها، هذا الوباء لم توقفه الشهور ولا السنوات، طال الانتظار، ربما سينتهي في القرن الثاني والعشرين! ربما .