سلامي: الرجاء لم يُحضر جيدا لـ"نامونغو التنزاني"

أكد الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن فريقه مطالب بتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث عندما يستقبل ضيفه نامونغو التنزاني، يوم غد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد مدرب “النسور” خلال الندوة الصحافية التي أقيمت عصر اليوم، في قاعة الندوات التابعة للملعب الذي يحتضن اللقاء، على ضرورة الفوز في مباراة الغد، وزاد موضحا: “لأن تحقيق ثلاث نقاط خلال المباراة الأولى من دور المجموعات يبقى في غاية الأهمية، ويُعتبر دافعا للذهاب بعيدا في المسابقة، خاصة أننا نلعب على أرضنا”.

وأضاف المتحدث نفسه: “لم نجد الوقت الكافي للتحضير للمواجهة بالشكل المطلوب، لأننا كما يعلم الجميع واجهنا يوسفية برشيد الأحد الماضي في الدوري، كما أننا عانينا من تراكم المباريات خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع سلامي: “سندخل المواجهة بمجموعة قوية وبتركيز كبير، بحكم أن جميع الأسماء باتت جاهزة، باستثناء الثلاثي عبد الجليل اجبيرة وسند الورفلي والعميد محسن متولي”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه درب الفريق بشكل جيد “بهدف تحقيق الفوز والمواصلة بخطى ثابتة”.

وكان “الفريق الأخضر” أنهى استعداداته لهذه المواجهة اليوم من خلال وضع آخر الروتوشات على التشكيلة الرسمية التي ستدخل اللقاء، كما أجرى الفريق الضيف حصته التدريبية الأخيرة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، للاستئناس بأرضية الملعب.

يُشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي وضيفه نامونغو التنزاني ستُجرى يوم غد، بداية من الساعة الخامسة عصرا.