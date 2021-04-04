سلامي: نادي الرجاء غالٍ علينا .. وضمان الاستقرار يستدعي التضحية

أكد الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن لاعبيه تعاملوا بطريقة مثالية مع المباراة التي جمعتهم، الأحد، بفريق بيراميدز المصري، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي حسمها رفاق العميد محسن متولي لصالحهم بثنائية نظيفة.

وفي تصريح عقب المواجهة، قال مدرب “النسور”: “في البداية كان هناك نوع من الضغط على اللاعبين، غير أن الهدف الأول حررنا وأعطانا ثقة كبرى أمام الفريق المصري، الذي يُعتبر خصما عنيدا وكان يتصدر المجموعة، كما أنه يمتلك لاعبين مميزين، إلا أننا عرفنا كيف نلعب المباراة، واللاعبون أحسوا بالمسؤولية وكانوا أكثر تركيزا طوال دقائق المباراة”.

وأشار سلامي إلى أنه حاول مواصلة الضغط على دفاع بيراميدز، فتمكن “النسور” من تسجيل الهدف الثاني والفوز باللقاء، مضيفا أن “أهم شيء هو أن شباك الفريق “الأخضر” لم تتلق أي هدف في ثلاث مباريات، والفريق يتصدر مجموعته، كما أن انتصار الأحد هو خطوة كبيرة نحو التأهل، وأتمنى حظا سعيدا للرجاء في المستقبل”.

وعن مستقبله على رأس الإدارة التقنية للرجاء، قال سلامي: “بالنسبة لي قررت أن أغادر الفريق بعد هذه المباراة كما تحدث معي رئيس النادي، علما أنه كان بإمكاني الرحيل من قبل، غير أنني ارتأيت المواصلة بسبب فترة التوقف التي عرفها الدوري إلى غاية إيجاد المدرب الذي سيقود الفريق تفاديا لترك الفراغ، لأن الرجاء غال علينا، ويجب أن نُضحي ليستمر الاستقرار”.

وتابع سلامي قائلا: “اللاعبون قدموا كل ما لديهم أمام بيراميدز، وأشكرهم على مجهوداتهم، خاصة المدافع عبد الرحيم شاكر، والكونغولي فابريس نغوما، بحكم أنهما لم يشاركا كثيرا في المباريات الماضية. نستحق الفوز، وقد صافحت اللاعبين بعد صافرة النهاية لأنني أنوي الرحيل، لكنهم إلى جانب الرؤساء السابقين طلبوا مني أن أتريث وآخذ وقتا للتفكير، ولا يمكن أن أُعلن عن موقفي الآن احتراما لإدارة النادي”.

وحقق الرجاء الرياضي نتيجة الفوز بهدفين نظيفين على حساب ضيفه بيراميدز المصري في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ورفع الفريق “الأخضر” رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة، متصدرا بذلك ترتيب المجموعة الرابعة، فيما جمدت الهزيمة رصيد بيراميدز المصري في حدود ست نقاط، واكتفى بالمركز الثاني.