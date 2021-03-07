مدرب الرجاء يتحمل مسؤولية التعادل أمام برشيد

أكد الإطار الوطني جمال السلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن سقوط فريقه في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه يوسفية برشيد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة التاسعة من مباريات الدوري الاحترافي.

وقال مدرب “الفريق الأخضر”، في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: “كنا نسعى إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث، للحفاظ على نسقنا في تحقيق النتائج الإيجابية، غير أننا أهدرنا نقطتين ثمينتين على ملعبنا، بعد أن أضعنا عددا مهما من الفرص التي سنحت لنا، لهذا سنكون ملزمين بالتعويض خارج الملعب”.

وأضاف سلامي: “استقبلنا هدفاً من ركلة حرة مباشرة كان من الممكن تفاديه، لكن هذه هي كرة القدم. نتقبل الانتقادات التي تطالنا ونتحمل المسؤولية كاملة.. أنا مسؤول عن هذا التعثر، لكن سنحاول التعويض في قادم المباريات”.

وواصل الرجاء الرياضي تعثره في البطولة الوطنية الاحترافية بتعادله اليوم الأحد أمام ضيفه يوسفية برشيد بهدف لمثله، ضمن تاسع جولات “البطولة برو”.