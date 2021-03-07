مدرب الرجاء يتحمل مسؤولية التعادل أمام برشيد

مدرب الرجاء يتحمل مسؤولية التعادل أمام برشيد
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 7 مارس 2021 - 20:43

أكد الإطار الوطني جمال السلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن سقوط فريقه في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه يوسفية برشيد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة التاسعة من مباريات الدوري الاحترافي.

وقال مدرب “الفريق الأخضر”، في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: “كنا نسعى إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث، للحفاظ على نسقنا في تحقيق النتائج الإيجابية، غير أننا أهدرنا نقطتين ثمينتين على ملعبنا، بعد أن أضعنا عددا مهما من الفرص التي سنحت لنا، لهذا سنكون ملزمين بالتعويض خارج الملعب”.

وأضاف سلامي: “استقبلنا هدفاً من ركلة حرة مباشرة كان من الممكن تفاديه، لكن هذه هي كرة القدم. نتقبل الانتقادات التي تطالنا ونتحمل المسؤولية كاملة.. أنا مسؤول عن هذا التعثر، لكن سنحاول التعويض في قادم المباريات”.

وواصل الرجاء الرياضي تعثره في البطولة الوطنية الاحترافية بتعادله اليوم الأحد أمام ضيفه يوسفية برشيد بهدف لمثله، ضمن تاسع جولات “البطولة برو”.

الرجاء الرياضي جمال السلامي كرة القدم مباريات الدوري الاحترافي

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‫تعليقات الزوار

7
  • Foot
    الأحد 7 مارس 2021 - 20:57

    الرجاء الغانمي نافعينو هي الحكام أما كون راه تيلعب في الهواة،لا لاتقنية لافورمة لامدرب لافلوس ،خرجات فيهم دعوة جمعية حليب سنطرال لي قاطعوه نكارين الخير

    -2
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  • الادريسي
    الأحد 7 مارس 2021 - 20:58

    السلامي انتهى مع الرجاء بعد الاقصاء من عصبة الابطال و التأهل لدور المجموعات في الكنفدرالية بمشقة الأنفس’ عليه الرحيل قبل فوات الأوان

    23
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  • rado
    الأحد 7 مارس 2021 - 21:03

    المدرب السلامي أعطى كل ما في جعبته ولم يتبقى له سوى المغادرة، قدراته جد محدودة، هدا كلامي مند زمان وليس بعد التعادل،

    22
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  • abdou_magicien
    الأحد 7 مارس 2021 - 21:23

    ” أودي يا السلامي راسك قاصح كون كنتي كتفهم منين لعبلك الحظ وخذيتي البطولة، وكان خويتي وخليتي واحد آخور يجي يتحمل المسؤلية حيت انت مزال خاصك تقرا التدريب والرجاء كبيرة عليك سير شوف ليك شي فريق فالقسم الثاني ولا الهواة حسن ليك باش طلع درجة بدرجة…! ”

    12
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  • شريد الليل
    الأحد 7 مارس 2021 - 21:25

    هل على الرجاء أن لا ينهزم أو يتعادل .والإسلامي هل له عصى سحرية يستعملها لكي يكون فريقه داءما الانتصار .الكرة لعبة فيها الرابح والخاسر.

    5
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  • بسبوس
    الأحد 7 مارس 2021 - 21:44

    حان الوقت للبحث عن مدرب جيد يقود الرجاء إلى تحقيق أمجاد كروية على غرار ماضي الفريق المليء بالفترات الزاهية.. الفريق الحالي تنقصه الروح.

    3
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  • رأي
    الأحد 7 مارس 2021 - 21:50

    الرجاء المحلي واحل غير مع برشيد و مسمي راسو العالمي

    0
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