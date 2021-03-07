مدرب الرجاء يتحمل مسؤولية التعادل أمام برشيد

أكد الإطار الوطني جمال السلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن سقوط فريقه في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه يوسفية برشيد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة التاسعة من مباريات الدوري الاحترافي.
وقال مدرب “الفريق الأخضر”، في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: “كنا نسعى إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث، للحفاظ على نسقنا في تحقيق النتائج الإيجابية، غير أننا أهدرنا نقطتين ثمينتين على ملعبنا، بعد أن أضعنا عددا مهما من الفرص التي سنحت لنا، لهذا سنكون ملزمين بالتعويض خارج الملعب”.
وأضاف سلامي: “استقبلنا هدفاً من ركلة حرة مباشرة كان من الممكن تفاديه، لكن هذه هي كرة القدم. نتقبل الانتقادات التي تطالنا ونتحمل المسؤولية كاملة.. أنا مسؤول عن هذا التعثر، لكن سنحاول التعويض في قادم المباريات”.
وواصل الرجاء الرياضي تعثره في البطولة الوطنية الاحترافية بتعادله اليوم الأحد أمام ضيفه يوسفية برشيد بهدف لمثله، ضمن تاسع جولات “البطولة برو”.
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المدرب السلامي أعطى كل ما في جعبته ولم يتبقى له سوى المغادرة، قدراته جد محدودة، هدا كلامي مند زمان وليس بعد التعادل،
” أودي يا السلامي راسك قاصح كون كنتي كتفهم منين لعبلك الحظ وخذيتي البطولة، وكان خويتي وخليتي واحد آخور يجي يتحمل المسؤلية حيت انت مزال خاصك تقرا التدريب والرجاء كبيرة عليك سير شوف ليك شي فريق فالقسم الثاني ولا الهواة حسن ليك باش طلع درجة بدرجة…! ”
هل على الرجاء أن لا ينهزم أو يتعادل .والإسلامي هل له عصى سحرية يستعملها لكي يكون فريقه داءما الانتصار .الكرة لعبة فيها الرابح والخاسر.
حان الوقت للبحث عن مدرب جيد يقود الرجاء إلى تحقيق أمجاد كروية على غرار ماضي الفريق المليء بالفترات الزاهية.. الفريق الحالي تنقصه الروح.
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