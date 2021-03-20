سلامي يحتفظ بسجل خال من الهزائم في الديربي

يبحث التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، عن كسر سجل مميز لجمال سلامي، ربان سفينة الرجاء الرياضي البيضاوي، في “ديربي” يوم غد الأحد، المندرج ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويتطلع البنزرتي إلى إلحاق أول هزيمة بسلامي في مباريات” الديربي”، بعد أن خاض أربع مواجهات لم يتذوق خلالها طعم الخسارة، حيث انتصر في مناسبتين وتعادل في مثلهما.

وتمكن جمال سلامي، من الفوز بأول “ديربي” له (2_1) في 4 دجنبر 2005، برسم الأسبوع العاشر لبطولة 2005/2004، حيث كان وقتها مدربا مؤقتا للقلعة “الخضراء”.

وتعادل سلامي في “الديربي” الثاني (4_4) يوم 24 نونبر 2019، في إطار إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ وهو التعادل الذي منح فريقه بطاقة العبور إلى دور الربع مستفيدا من تعادله ذهابا (1_1) عندما كان الطرف المستضيف للمباراة.

وعاد المدرب الحالي للرجاء بعد “ديربي” الكأس العربية بشهر ليهزم الوداد (1_0)، لحساب الدورة العاشرة من بطولة الموسم الماضي.

وانتهى “الديربي” الرابع لسلامي بصفته مدربا لـ”النسور” بالتعادل دون أهداف، وتحديدا يوم 24 شتنبر الماضي، في الجولة الـ25 من البطولة الفارطة.