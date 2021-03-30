سلامي يقرر مغادرة الرجاء بعد لقاء بيراميدز

أخبر الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، المكتب المسير للأخير برحيله عن “القلعة الخضراء” مباشرة بعد المباراة التي ستجمع رفاق محسن متولي بنادي بيراميدز المصري، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن سلامي قرر وضع نقطة نهاية لمغامرته مع الرجاء، إذ اجتمع بطاقمه التقني خلال الساعات القليلة الماضية، واتفقوا على تقديم الاستقالة التي من المنتظر أن تكون جماعية، لجميع أفراد الطاقم التقني لـ”الخضر”، بعدما تعالت أصوات الجماهير، مطالبة المدرب بالتنحي عن منصبه، بسبب تضييع الفريق مجموعة من النقاط في “البطولة برو”، آخرها الهزيمة في لقاء “الديربي” أمام الغريم التقليدي الوداد بهدفين دون رد.

وحسب المصادر ذاتها فإن سلامي ارتأى مواصلة مهامه إلى غاية نهاية مواجهة بيرامديز، تفاديا لترك فراغ على مستوى الطاقم التقني، بحكم أهمية المواجهة بين “النسور” والفريق المصري، وطالب المكتب المسير بالبحث عن مدرب يقود الفريق بداية بمواجهة حسنية أكادير، لحساب الجولة الـ11 من منافسات “البطولة برو”.

وفي سياق متصل علمت “الجريدة”، من مصادر مطلعة، أن إدارة الرجاء باشرت دراسة السير الذاتية التي توصلت بها، والخاصة بعدد من المدربين المغاربة والأجانب الذين يسعون إلى قيادة الفريق، من أجل اختيار أحدهم للإشراف على تدريب “الفريق الأخضر” بداية من الأسبوع المقبل.

وحسب المصادر نفسها فإن الرجاء يسعى إلى الحسم في هوية الربان الجديد لسفينة “النسور”، ليكون حاضرا في المدرجات خلال مباراة بيراميدز، للتعرف على مستوى اللاعبين، قبل بدء عمله، في حال ظلت الأمور على ما هي عليه.

يُشار إلى أن “الفريق الأخضر” سيستقبل بيراميدز المصري الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وهي المباراة التي أرادها سلامي أن تكون الأخيرة له على رأس القائمة التقنية للرجاء.