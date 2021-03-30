سلامي يقرر مغادرة الرجاء بعد لقاء بيراميدز

أخبر الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، المكتب المسير للأخير برحيله عن “القلعة الخضراء” مباشرة بعد المباراة التي ستجمع رفاق محسن متولي بنادي بيراميدز المصري، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن سلامي قرر وضع نقطة نهاية لمغامرته مع الرجاء، إذ اجتمع بطاقمه التقني خلال الساعات القليلة الماضية، واتفقوا على تقديم الاستقالة التي من المنتظر أن تكون جماعية، لجميع أفراد الطاقم التقني لـ”الخضر”، بعدما تعالت أصوات الجماهير، مطالبة المدرب بالتنحي عن منصبه، بسبب تضييع الفريق مجموعة من النقاط في “البطولة برو”، آخرها الهزيمة في لقاء “الديربي” أمام الغريم التقليدي الوداد بهدفين دون رد.
وحسب المصادر ذاتها فإن سلامي ارتأى مواصلة مهامه إلى غاية نهاية مواجهة بيرامديز، تفاديا لترك فراغ على مستوى الطاقم التقني، بحكم أهمية المواجهة بين “النسور” والفريق المصري، وطالب المكتب المسير بالبحث عن مدرب يقود الفريق بداية بمواجهة حسنية أكادير، لحساب الجولة الـ11 من منافسات “البطولة برو”.
وفي سياق متصل علمت “الجريدة”، من مصادر مطلعة، أن إدارة الرجاء باشرت دراسة السير الذاتية التي توصلت بها، والخاصة بعدد من المدربين المغاربة والأجانب الذين يسعون إلى قيادة الفريق، من أجل اختيار أحدهم للإشراف على تدريب “الفريق الأخضر” بداية من الأسبوع المقبل.
وحسب المصادر نفسها فإن الرجاء يسعى إلى الحسم في هوية الربان الجديد لسفينة “النسور”، ليكون حاضرا في المدرجات خلال مباراة بيراميدز، للتعرف على مستوى اللاعبين، قبل بدء عمله، في حال ظلت الأمور على ما هي عليه.
يُشار إلى أن “الفريق الأخضر” سيستقبل بيراميدز المصري الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وهي المباراة التي أرادها سلامي أن تكون الأخيرة له على رأس القائمة التقنية للرجاء.
هل هذه هي الأندية العريقة مصيرها بين يدي جماهيرها . سابقة من نوعها قلة الشغال هي هذي بالدارجة.
رئيس سابق لهف 3 مليار سنتيم منحة فيفا بدعوى أنه سلفها للرجا والأن يحلم بالعودة بتواطء مع سلطات كازا وتيدور مع البراحة والهروي حالم باش يرجع لكنه نسى أن الفريق في الرتبة 2 بفضل اللاعبين والمدرب والرئيس الجديد والجمهور الحقيقي والحكماء لي ساعدو في الفوز بالبطولة العام لي فات
السلام عليكم
أشتم رائحة الغدر لإزاحة والإطاحة بالمدرب المقتدر السلامي وبيع مكانه لمدرب وطني في الإنتظار وهو معروف جدا.
والأيام بيننا.
هدا ما كاين، البيع والشرا، والجمهور في دار غفلون.
الآن عندما قرر المدرب السلامي مغادرة الفريق وستاتون بمدرب آخر، سنري المردودية واللعب وووو وكأن المدرب هو من يسجل الاهداف ويضيع الفرص ويضيع النقط ويخسر الديربي ووو، يالها من حماقة،،ناس ماعنهم مايدار، تانيا ادا كنا نتكلم بلغة الحسابات فالمدرب السلامي فاز بالبطولة وتاهل الي نهائي كاس محمد السادس لكأس العرب، ونشهد له وهو في ايامه الاولي انه تخطي فريق الوداد في مقابلة تاريخية ( مرة مرة ارجع اليها) لانها كانت من اجمل المقابلات التي تمتعت بها الي حدود الساعة، لا يجب ان ننكر هاته المنجزات فما لقيس لقيس وما لعمر لعمر. ، علي اي سنري ما سيحدت…
صدقوني و كمحب رجاوي صويري و مند اكثر من 50 سنة ، بتقديم السلامي لاستقالته من تدريب الرجاء ستفقد الرجاء كل مقومات القوة والجدية التي عرفناها هده المدة الأخيرة ، بدهاب السلامي و طاقمه سيترك فراغا كبيرا و النتائج السيئة ستعود من جديد و بشكل اقوى…انه بداية انهيار فريق اسمه الرجاء البيضاوي المحكوم من طرف الشارع ….و الايام بيننا…
اتضامن مع هذا المدرب المعقول ولا عزاء للمرايقية.
اظن ان وسائل دنيئة اصبحت تستعمل ضد المدربين لحرمانهم من حقوقهم مؤخرا وادو والسلامي.
ابن حي لايطرب…جهل بام عينية…
أنا أرا هاذا القرار غير مسؤول ولا ناضج، وهو سيف دو حدين،وجمال السلامي يبقى مدرب مقتدر…
والله العظيم إلا البوعارة اللي ولاو كيقرروا فمصير الرجاء…السلامي كبير بالقابه وبغيرته وتفانيه …السماسرية وروساء الصينية نكلوا بهاد الفريق…الله ياخد الحق فالظالم
هاد حال كرة المغربية يغيرون مدربين كل أسبوع حتى مدرب بدا كتخلص بسمنة ،
قلك بطولة شمن بطولة هادي .
بسم الله ……..ارى اشياء تقع داخل البيت الرجاوي خطيره جدا ك رجاوي وحمل مسؤوليه كل ما يقع ……………… الكرفسود اول ايام قادمه