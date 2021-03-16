سلامي يقر بصعوبة مواجهة الرجاء أمام "نكانا"

أكد الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أن المواجهة التي ستجمع فريقه بمضيفه نكانا الزامبي لن تكون سهلة لـ”النسور”؛ وذلك عندما يلتقي الفريقان غدا، لحساب ثاني جولات المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدرب “النسور”، خلال الندوة الصحافية التي تسبق اللقاء، إن “المباراة ستكون صعبة أمام فريق نكانا على أرضه، خاصة أن هذا الأخير تجرع مرارة الهزيمة في مباراته الأولى، لهذا سيُحاول البحث عن الخروج بنتيجة إيجابية”.

وأوضح سلامي، خلال الندوة الصحافية المذكورة التي عرفت مشاكل تقنية كبيرة من طرف مسؤولي “الكاف” أثرت على جودة الصوت والصورة، أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم “يتوفرون على خبرة إفريقية مهمة ومؤهلات تقنية كبيرة وجيدة، ستمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية خلال قادم المباريات واللعب من أجل المنافسة على التتويج بهذا اللقب القاري”.

يُشار إلى أن مباراة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم ومضيفه نكانا الزامبي ستُجرى يوم غد، بمدينة ندولا الزامبية، بداية من الخامسة مساء.