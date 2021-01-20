الرجاء يستأنف التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل

أخبر الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، لاعبيه بالموعد المحدد لاستئناف التدريبات الجماعية، بعدما منحهم فترة راحة لأسبوعين، مستغلا توقف منافسات “البطولة برو” من أجل التقاط الأنفاس، بعد أن عاش لاعبو الفريق على إيقاع تراكم المباريات خلال الفترة الأخيرة، بحكم أن “الخضر” يلعبون على أكثر من واجهة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن مدرب “النسور” حدد الـ25 من يناير الجاري موعدا لعودة اللاعبين لأجواء التدريبات الجماعية، استعدادا للمنافسات القادمة، وأهمها نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومباريات الدوري الاحترافي، بالإضافة إلى المشاركة المنتظرة للفريق في كأس الكونفدرالية.

وكان الرجاء أقصي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وسيخوض الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات برسم كأس “الكاف”، إذ سيواجه النادي المنستيري التونسي، فيما تنتظره مباراة قوية في نهائي البطولة العربية أمام اتحاد جدة السعودي، من المنتظر أن تدور أطوارها على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو بداية مارس، إذ لم تُحدد اللجنة المنظمة موعد اللقاء بعد.

يُشار إلى أن “النسور” يتربعون على صدارة الدوري الاحترافي برصيد 13 نقطة إلى حدود الجولة الخامسة، جمعها أبناء سلامي من أربعة انتصارات وتعادل، علما أن الفريق حجز كذلك بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش بعد الفوز على فريق وداد فاس.