سلطات ميدلت تشرع في إيواء أشخاص مشردين

تنظم السلطة المحلية في إقليم ميدلت، بتنسيق مع المصالح الأمنية (الدرك الملكي، والشرطة، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية)، ومندوبية الصحة والتعاون الوطني، حملات واسعة لإيواء أشخاص بدون مأوى، الذين يوجدون في وضعيات صعبة في مجموعة من الجماعات، خاصة في هذه الفترة التي يعرف فيها الإقليم انخفاضا في درجة الحرارة.
وتعكف اللجان المحلية بمدن ميدلت، والريش، وبومية، وزايدة، وإيتزر، وأيت أوفلا، على جمع المشردين من الشوارع، ونقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية، لحمايتهم من موجة البرد القارس، تنفيذا لتوصيات اللجنة الإقليمية للتخفيف من آثار موجة البرد التي يترأسها عامل الإقليم.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن اللجان المحلية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم ميدلت تمكنت، إلى حدود الأحد، من القيام بحوالي 120 عملية إيواء، إذ تم إيواء هؤلاء في المؤسسات الاجتماعية بالإقليم، كما استفاد بعضهم من خدمات دار المسنين بمركز ميدلت.
وتهدف هذه الحملات الإنسانية، حسب المصادر نفسها، إلى العناية بالأشخاص المتواجدين في وضعية تشرد أو بدون مأوى في هذه الظرفية الاستثنائية، وتوفير كل حاجياتهم الضرورية وبشكل لائق، وكذلك الرعاية الصحية وتجنيبهم خطر البرد القارس.
عملية جمع أشخاص بدون مأوى في إقليم ميدلت، تمت من خلالها مراعاة كل التدابير الوقائية اللازمة والاحترازية المعمول بها للحد من تفشي جائحة كورونا، كما تم إخضاع المستفيدين من هذه الحملات لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا.
نشر مؤخرا هنا رسم كاريكاتوري عن العلاقة الوثيقة،الأخوية بين المظلة القانونية السياسية وفساد التهرب الضريبي.علاقة تواطؤ بشكل مظلة عظيمة،مخلوق بكرش بَالُوعِيَّة بوزن زائد يكسر كل قواعد البطنة،الكرشية،التخمة الفاحشة المستفزة المتباهية، أُسْتوُنْطَطَوَارِيَّة،غريبة الأطوار.أول طبقة المشرديين!مشردون في سراديب اللاقانون، اللاوطنية،اللاإنسانية!لا يرون أبعد من بطنهم الابتلاعي،كرشهم المطاطي متمدد أبعد من أفق القانون،القناعة،الأخلاق،القياس!الذئب مع باب “لَبْحِيرَة”!شرود،تشرد الفخامة الفسادية والترف الحرام!من يعيش في ترف الحلال بالقليل،بالكثير!هنيئا له!ثاني المشردين هم من لا غطاء،لاسقف لهم إلا السماء!هم ضحايا عتاة المشردين الكبار!برد،حر،كرامة إنسانية مهدورة،مغدورة؛تحرش؛طفولة مغتصبة؛شباب مغتال؛كهولة ضائعة؛شيخوخة مذلة؛أمومة مقتولة،مهانة!ثالث المشردين هم جيش الأطفال في سن التمدرس خارج تغطية شبكة “المدرسة”!فئة تسع الأطفال،الطلبة الممدرسين بدون معنى التمدرس،”التمجمع”؛بدون أمل في التكوين،المستقبل!رابع المشردين هوالشعب المشرد عن ثروته،قراره،مستقبله،هويته،مصيره!خامس المشردين هم السياسيون!
خامس المشردين هم السياسيون!مشردون عن معنى السياسة، الوطن، المبادئ، نفسهم، عائلاتهم!مرتبطون فقط بمصالحهم التشريدية؛التشردية!فوق هذا الهرم التشردي، يبرز تشرد المشقفين،”المثقفين”،المشردين عن الوعي والكلام!شكليا، مَتْيِيرْجْرِيزِيَّا،في قرارة نفسهم المزيفة يبدون، يعتقدون أنهم في قمة الهرم الاجتماعي،المثقفي!هم في قمته سلبيا،عارا، جمودا،تشرديا،وجوديا بتشوه،بدون وجود بالفعل؛تواجد بالإِتِيكِيتْ، باِلْبِينْسْ، ليس من مايك بينس وقريب من تودده، تَبَحْلُسِه لرئيسه!هم في قاع الهرم صمتا، عقما، انتهازية، جبنا، بكل شيئ تشردي! التهرب الالتزامي واللا التزام التهربي!يُبارِكون و يَبْرَكون، مُبَارِكون،بَارِكون!غير مُبَارَكون!يطلون من البالكون؛”يتمنظرون”!تطبيعيون، استسلاميون، انهزاميون؛ علمانيون، ليبيراليون، يساريون، محافظون غير ديموقراطيين إلا ما ندر!لا بأس! ولد المثقف البديل، البرلماني البديل، السياسي البديل! فريق البدلاء لايكلف شيئا، لا ينهب شيئا؛ لا يريد شيئا!هو في صورة، رمزية و اعتبارية الجندي المجهول! تكفيه أكاليل الزهور؛ كلمات التأبين في ذكريات نهاية الحروب من أفواه من لم يذق للحرب طعما!