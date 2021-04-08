سلطات اشتوكة تتخذ إجراءات استعدادا لرمضان

استعدادا لشهر رمضان، عقد جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، الأربعاء، اجتماعا موسعا مع مختلف القطاعات المعنية، إقليميا وجهويا، إلى جانب السلطات المحلية والمصالح الأمنية والهيئات المهنية المعنية؛ وذلك للوقوف عند مختلف الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستقبال المناسبة الدينية، والمرتبطة أساسا بالحالة العامة لوضعية التموين بالأسواق المحلية.

وشدد المسؤول الترابي على ضرورة ضمان التموين المنتظم للأسواق، واستمرار استقرار الأسعار وحماية صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية، والنزول الميداني للجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار، وتتبع مسالك التوزيع وشروط الصحة وعرض المنتجات الغذائية وتخزينها واستيفائها شروط الجودة المطلوبة.

كما وجه عامل اشتوكة آيت باها توجيهات صارمة إلى مختلف المعنيين والمتدخلين من أجل التصدي لكل أشكال الاحتكار وكل استهتار محتمل بصحة المستهلك، داعيا إلى التجند من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية وبأسعار معقولة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين والضرب على أيدي المحتكرين ومخالفي التنظيمات الجاري بها العمل قانونيا.

وفي جانب آخر، جرى التأكيد على ضمان احترام كافة التدابير الوقائية والاحترازية خلال عمليات توزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة الفئات المعوزة والهشة، والحرص على التزام المواطنين بكافة التدابير الاستباقية المعلنة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن استمرار العمل بالرقم الأخضر الخاص بتلقي شكايات المواطنين، والتدخل العاجل والحازم لمعالجتها.