سلطات الدار البيضاء تدشن حملة إغلاق مصانع غير قانونية بالأحياء السكنية

أطلقت سلطات مدينة الدار البيضاء حملة واسعة، تهدف إلى إغلاق المعامل غير القانونية العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية، المقامة وسط الأحياء السكنية.
وقامت مصالح الشرطة الإدارية وممثلو السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بزيارات مكثفة إلى عدد من الوحدات الصناعية المقامة في الأدوار الأرضية والأقبية، لافتحاص التراخيص المسلمة لها، في حالة وجودها، ومراقبة مدى توفر شروط السلامة ومنافذ الإغاثة التي يفرضها القانون.
واستهدفت السلطات المختصة الأحياء المتمركزة في سيدي البرنوصي وعين الشق، إلى جانب مقاطعات أخرى تعرف تمركزا كبيرا للوحدات الصناعية الصغيرة التي تشتغل في صناعة الملابس الجاهزة الموجهة إلى الأسواق المحلية، خاصة محلات القريعة الشهيرة التي تزود تجار الملابس في باقي المدن المغربية بحاجياتهم من هذه البضائع.
وقامت سلطات البرنوصي بإغلاق عدد من المصانع الصغيرة المخالفة للضوابط القانونية، والتي لا تحترم معايير السلامة الخاصة بمثل هذه المصانع التي تشتغل بمنتجات ومواد سريعة الاشتعال، خاصة فيما يتعلق بمحلات الملابس والإكسسوارات الجلدية والأثواب الصناعية.
وقال عبد المالك لكحيلي، رئيس مجلس مقاطعة عين الشق والنائب الرابع لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، إن مصالح الشرطة الإدارية تقوم بجولاتها رفقة السلطات المحلية من أجل الوقوف على مدى التزام أصحاب هذه المصانع بإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.
وأضاف لكحيلي، في تصريح لهسبريس: “نحن نحاول الوقوف على وضعية هذه المحلات، وفي حالة وجود إمكانية لتسوية الوضعية القانونية لهذه المصانع والتزامها بكافة شروط السلامة، فإننا نعمل على تسريع المساطر القانونية”.
نحن هكذا دائما مناسباتيون. لا نتحرك حتى وقوع الكوارث ثم ننسى بعد فترة. لنا الله
طاحت الصمعة…علقوا الحجام..
راه هذ السلطات المشاركة في الحملة، هي سباب المشاكل، راه كلشي فعلمها،افهم اتسطا!!!
صباح الخير، عاد طفات الشمعة!!! هل كان من الضروري وفاة اكثر من 28 مواطنة و مواطن حتى تبدأ حملة المراقبة؟؟؟ هل كان المسؤلون منشغلين بشيئ اخر عوض سلامة الأجراء؟ ام ان القضية كان فيها ” دهن السير إستير؟
عندما تسقط البقرة تكثر السكاكين، هذا مثل ينطبق على ما نعيشه في بلاد مغرب الشمس و طلوعها في اخر الزمان… كان بالاحرى….. السكوت خير من الكلام في بلاد كثر فيها الكلام
طلع معاكم الصهد حتى كاتوقع الكارثة عاد كينوضو أخدمو ،المسؤولين الفاسدين اخافوا ما يحشموا
il n y a pas que voir les cahiers de charges et les normes de sécurité il faut aussi qu’il est un inspecteur de travail avec eux pour prendre les déclarations des employés car il y a beaucoup d employés qui travaillent comme des bêtes de traîne. sans sécurité sociale
هل من تعويض للعمال وصاحب الوحدة او أنتم تفلحون فقط في الإغلاق
على سلامتنا ، حتى كيموتو الناس بطريقة بكى لها الجميع ،و استغلال فقر فئة من الشعب ، عاد كا يفيقو .اين مفتشي الشغل اين وزير الشغل ؟
لماذا حتى تقع الكارثة ثم بعدءذ تقوم السلطات بهذه الحملات ؟ لماذا لم تنظم هذه الحملات قبل وقوع ااكوارث ؛ وهل نبقى داءما ننتظر وقوع الكوارث حتى نستفيق لاحصاء المصانع السرية ؟ كفى من التواطؤ على حساب سلامة المواطنين
هذا ليس هو الحل.. يجب ترك تلك المصانع تشتغل ويعطى لأصحابها فترة لتسويت أوضاعهم القانونية. لأن اسلوب الاغلاق معناه تشريد ألاف الأسر
هذا هو العبث، خلقو فرص شغل بديلة و الناس غادي تخوي هاد المعامل. يعني العاملين بين مطرقة البطالة و سندان الخطر.
وككل مرة السلطات تعالج الاخطاء بأخطاء مثلها سيتم اغلاق هده المصانع وتسريح آلاف العمال وخلق اكبر عدد من المعطلين عوض ان يتم اجبار هده المصانع على الاشتغال بالقوانيين الجاري بها العمل وخلق دينامية شغل مستدامة لاكن مادا نقول لاناس لايفقهون شيئ في التسيير الكل يعلم اننا في ازمة وان المواطن المغربي الضعيف في حاجة ماسة لفرصة عمل كي يخرج من ضيق الحال الدي يعاني منه ايها المسيروون اتقوا الله في العباد فلقد اهلكتم الحرث والنسل
فاش كطيح لبكرة كيقواو الجناوة
للاسف قمة العبث والاستهتار . كون كان القانون كيسري على الصغير و الكبير كون شفنا مصانع فوق الارض مشي تحتها…وآراك دابا للبطالة ديال بصح..
حتى وقع لي وقع و ماتو الناس الله يرحمهم فمصنع د طنجة عاد فاقو هما و بغاو يحاربو المعامل بدون رخصة الأمر تيضحك و تيبكي حسبي الله ونعم الوكيل
حتى ايموتو الناس عاد جايين تبانو اللهم تعالى ينتقم منكم
البنية التحتية ديال 2 ليتر سيرو الله اعطيكم……….
المعامل السرية و الهجرة السرية الا الشفارة و السرقة هي بالعلالي.
ils agissent aveuglement ces monsieurs. casablanca vit dans l’annachie totale
غدي يخرج علينا المغاربة يبكون و يشكون ان السلطات قطعت عليهم ارزاقهم .
غدي يخرجوا هذوك المغاربة الذين كانو يتهمون سلطات طنجة بغض الطرف على وحدات السرية في طنجة بالبكاء على قطع ارزاق العباد في الدارالبيضاء .
الشعب المغربي نمودج للنفاق لا مثيل له في المنطقة العربية .
دائما ننتظر ان تقع الكوارث لنتحرك ليس هناك ثقافة الاستباقية وتطبيق القانون حفاظا على أرواح المواطنين.
القطاع غير منظم ظاهرة عالمية وتستفحل في الدول التي لها ضغط ضريبي كبير فالاغلاق ليس هو الحل لانه ستكون له عواقب وخيمة على الشغل فدائما يتم اللجوء الى الحلول السهلة عوض التفكير في سياسة ضريبية مهيكلة تنبني على التحفيز
واعباد الله والتكلاخ حتا فاتخاد القرارات عند المسوولين فهاد البلاد .واميمتي داكشي علاش ديما لور لور.لاحول ولا قوة بالله.
دور الدولة يكمن في مواكبة المقاولات الصغيرة و المتوسطة لتخرج من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل ، ماذا سيحني العمال من هذه الحملة ؟ عاطلين جدد سينضمون لباقي العاطلين في زمن الجائحة، و رب العمل ربما يهاجر أو يفلس، إذا كانت الدولة جادة في مسعاها لحماية العمال فلتبدأ بفرض الضريبة على التجار الكبار و المحامين و الأطباء …. الذين يشغلون عاملات دون التصريح بهم ولا يؤدون أي ضريبة على الدخل باستثناء ما يريدون أن يصرحوا به بينما يراكمون ملايير دون أداء أي ضريبة كما الفلاحين المعفيين قانونيا و المحرومين بالدعم السخي للحكومة، بينما مقاول صغير يثقل كاهله بالضرائب و يصبح غير قادر على المنافسة فيضطر للعمل خارج القانون، الدولة مسؤولة و يجب عليها فرض عدالة ضريبية فيها توازن بين القطاعات
الأجدى والأحق أن تقام فضاءات صناعية مجهزة تتجمع فيها هذه الوحدات، وتكون بعيدة عن التجمعات السكنية.
الأمر ينطبق أيضا على كل المحلات الصناعية، مثل نجارة الألمنيوم، أو الميكانيك أو صباغة السيارات…
معامل النسيج الغير القانونية تضر كثيرا بالإقتصاد الوطني المغربي فهي بعيدة عن مصالح الضرائب المباشرة والغير مباشرة ولا تصرح بالعمال لدى الصناديق الإجتماعية وصناديق التقاعد، والأخطر أن منتوجها إذا كان موجها للتصدير فهناك دول قد لا تقبله بذريعة عدم إحترام حقوق العمال الذين يموتون غرقا أمام ماكينات الخياطة داخل أقبية باردة وكئيبة، كما مع حدث مع دول جنوب شرق آسيا،
إغلاق المعامل غير القانونية خطوة جيدة لكن ما مصير العمال و العاملات؟ انه مصدر رزقهم لذلك يجب البحث عن الحلول لفاءدة المستثمر و العامل.
عوض إغلاق المعامل وورشات العمل ، اجعلوها متوافقة مع شروط الصحة والسلامة ، ولا تقفلوا أبواب أرزاق آلاف العمال ……… اغلقوا الحانات ومقاهي الشيشا ، وجففوا مصادر القرقوبي والمخدرات الصلبة عموما ، واتركوا أبواب المعامل مفتوحة …. فكارثة طنجة جاءت نتيجة انعدام البنية التحتية في المدينة ، وليس نتيجة اشتغال الناس في قبو شاسع وله باب كبير ، ثم تأخر تدخل المطافئ وعدم ردها على اتصالات المواطنين هو السبب فيما حدث ، وحتى حين حضرت ، جاءت دون أدوات التدخل والإنقاذ ….. هؤلاء من يجب محاسبتهم ، أما صاحب الورش ومهما كانفد فإنه يستحق الشكر ، لأنه وفر العمل بكرامة لأزيد من 100 عامل وعاملة .
ليس هذا هو الحل في نظري لماذا تقوم الألة الاعلامية بتحويل الأنظار الى المصانع في وقت ان المشكل في تسيير قنوات تصريف المياه لنفترض ان تلك الأماكن ليست فيها مصانع مثلا فيها اناس يقطنون في الطبق الأرضي او حتى ليست هناك أشخاص هناك سلع هل سنتركها معرضة لخير الفيضانات هل هذا معقول ؟ نحن مع تأهيل المصانع ولكن اولويتنا يجب ان ننهي التدبير المفوض هذه التجربة اثبتت انها لا تخدم مصلحة البلد وليس الوقت الأن مناسب لتصفية الحسابات عندما تقول لنا الحكومة معدل البطالة اصبح صفر في ذلك الوقت سنوافقها الرأي في حملة تدشين المصانع نحن مع التأهيل وإعطاء المتضررين تعويضاتهم والزام كل من ثبت في حقه التقصير بدفع التعويضات
لماذا دولتنا تشتغل دائما بعشوائية !؟ لماذا غلق هذه المصانع وتشريد عمالها عوض العمل على هيكلة هذه المصانع وتنظيمها لما فيه مصلحة الجميع سواء الدولة التي ستجني منها مداخيل ضريبية و الصناديق الاجتماعية و صناديق التقاعد كذلك والكل سيستفيد …في حين الاغلاق الكل خاسر فعندما تزداد البطالة وتحدث الأزمة هذا ما تريده إسبانيا …!
ومتى يتم هدم المحلات القصديرية العشوائية التي بنيت هذا العام بحي المسيرة على واجهة شارع خليفة بن إسماعيل والتي جعلها أصحابها اصطبلات البهائم ومخازن للخردة والمتلاشيات والمواد القابلة للاشتعال.زبادة على احتلالهم حتى الشارع العام.فبالاضافة إلى عرقلتهم السير. فهم يشكلون خطرا على الساكنة المجاورة. هل عمالة حي مولاي رشيد عمالة وهمية. فهي دائما خارج السرب.
اقبل ما اتديروا هاد الإجراءات اوقفوا استيراد الألبسة من الصين وتركيا.انكم تحكمون على قطاع النسيج في المغرب بالفناء .كيف يمكن منافسة الدول الآسيوية .يشتغلون 12 ساعة ب1000درهم.
ادعوهم لزيارة معامل حي الأسرة التي لا تعرف أنها معامل الا وقت ذخول او خروج العمال و ما خفي اعظم
المغرب بلد اسلامي بامتياز و في نفس الوقت 90% غشاش ومنافق و فاسد بامتياز.
مسرحية قصيرة ستمر بسرعة كسابقاتها و ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. افعلوا ما شئتم و لا تكثرتوا لأي شىء فلن تنالوا العقاب الذي تستحقونه .هذا في الدنيا أما في الآخرة فلن تفلتوا من عذاب الله
الاغلاق ليس هو الحل !
الحل عندنا هو الجزر فقط
الحل عندنا اما الضريبة المعنوية او الضريبة المادية .
يجب تجهيز محطات لتشتغل اصحاب المصانع
يجب تقديم يد المساعدة للذين يساهمون في تنمية البلاد
هذه الحلول العقيمة المجحفة نتيجة العقلية السلطوية العقيمة .
التنمية تدار من طرف اناس لهم دراية في التسيير و حل المشاكل التنموية
اتقوا شر المواطن الذي انهكته هذه الجائحة و انهكه الفقر ، هيؤوا لهم الارضية اللازمة للتنمية و لخلق مناصب الشغل
سحابة صيف عابرة وان كانت المناسبة في فصل الشتاء الماطر كما جاء في المقال الصادر اليوم ان سلطات الدار البيضاء شرعت في افتحاص و مراقبة المعامل للوقوف عن مدى مطابقتها للتراخيص و شروط السلامة و اكيد كالعادة ستجوب دوريات للشرطة الادارية و مفتشي الشغل و الوقاية المدنية و ستحرر المخالفات لربما بالجملة و ستصاب هذه الحملة بما اصيب به اهل الكهف و تدخل في سبات عميق و انا ابن الدار البيضاء و اعرف العديد من مناطق الانتاج من معمل صغيرة و متوسطة لصناعة الاحذية و الملابس و جلهم لا يتوفر على اي سند قانوني للمشروع بالطبع هناك سند مالي يسلم لاهل الاختصاص للتغاضي و الصمت عن السلوك المنافي للقانون و من بين المناطق التي يكثر فيها الفساد الاداري هي عين الشق و أحياء الشريفة و العمارية و حي مولاي عبد الله و الاذاعة و حي الرميلة نعم كانت هناك خرجات للمراقبة من طرف الشرطة الادارية مرات عديدة و اكيد الهدف من الخرجات ليس بالضرورة الجزر و انما اشياء أخرى تعلمها في نفس يعقوب.
مازلنا في هده البلد المغرب لانفرق بين حي سكني وحي صناعي إلى متى هده العشوائية مازلنا لانفرق بين رصيف لألراجلين وبين ممر لالسيارات تسمع ضجيج الآلات في احياء سكنية تصم الادن من رخص لهاؤلاء لابد لمراجعة جدية وجدرية ؟
ليس المهم في حد ذاته في إغلاق المصانع السرية حيث أرزاق العمال بل في اخضاعها للضوابط القانونية و السلامة الصحية للعمل بها
هذا المقال يبين بكل وضوح ان تلك المعامل ليست سرية.سلطات الدار البيضاء تشن حملة على مصانع معلومة تعمل خارج الضوابط القانونية….لا شيء سري في بلادنا.غير بعيد شاهدت فيديو تحدثت عنه جريدة هسبريس وقد يكون من انجازها يتناول بائع نقانق بمنطقة باب الحد بالرباط….فيديو مخجل بكل المقاييس . زاوية لا تتعدى المتر المربع يشوي فيها رجل مسن نقانق يحركها بيده ويسلمها للمواطنين بشكل تشمئز منه النفس. منظر كان الاولى ان لا ينشر على جريدة محترمة شوهد في العالم باسره. عين الرقيب يجب ان لا تنام …ومن الحزم اتخاذ الاجراءات الصارمة في كل مظهر لا يحترم القانون..ليس هناك في المغرب مرافق سرية.الكل معلوم. وفي غياب الصرامة كل شيء وارد.
الفوضى في الاحياء تتحملها المجالس البلدية …المصانع و محلات الحرفيين و سط الاحياء،السكنية…الحملة الان على محلات النسيج ..و سوف نتتظر كارثة محل حدادة لتقوم السلطات بحملة على محلات الحدادة..و كارثة محل نجارة لتقوم السلطات بحملة على محلات النجارة ..و…….
سلطات الرحامنة كانت في الريادة حينما بادرت بتحرير الملك العمومي
تحية لعامل الاقليم والقواد
لقد كانت السلطات مع الموعد حين ازالت بعض واجهات المقاهي والمحلات التجارية التي استحودت على الرصيف .
التدويرة ممنوع مدينة الفوسفاط حررت الملك العمومي كما حرر الجتود معبر الكركرات
تحية للصحافة الالكترونية لمدينة ابن جرير والتي حصلت على 70 مليون سنتيم كدعم
لتشتري الادوات والمعدات اللازمة للعمل …..
رغم ان هذه الحملة جاءت متأخرة يجب أن تعمم على الصعيد الوطني وفي جميع القطاعات بمافيها المدارس الخصوصية مع التطبيق الجدي للقانون والمحاسبة الفعلية دون استثناء السلطات المكلفة بهذه القطاعات.
وجب على الجماعة منح أراضي للمقاولين بطرق تساعدهم على تحمل التكاليف لإنشاء مقاولاتهم بشكل قانوني يحترم العامل البشري من تهوية وأماكن تجمع بشري في حالة الطوارئ ونظام لإندار بالحريق و لإطفائه ولوازم السلامة ووسائل تنفس لمنع الإختناق .
غريب وعجيب امر هؤلاء فالمسؤولية لا تتم على هدا النحو او بعبارة اخرى يتحركون حتى تقع الفاس على الراس فاين كانت السلطة قبل كارثة طنجة في كل المدن المغربية التي لا اسميها بالمناسبة مدنا بل هي عشوائيات بكل ما للكلمة من معنى نظر للفوضى العارمة في البناء وغياب العمران والجمال والنظام والمساحات الخضراء والبنى التحتية فكم هي اشباه المصانع والمعامل التي تشتغل بصفة غير قانونية يؤدي اصحابها الضرائب تحت الطاولة لاستمرارها؟ لمادا لم نر ولم نشاهد ابدا متابعة مسؤولين كبار وان كنت اتحفظ على لفظ المسؤولية لان هؤلاء لا يقدرونها ولا يحترمونها ولا يقيمون لها ادنى وزن فمصالحهم فوق كل اعتبار حتى ولو كانت على حساب البلاد والعباد.
سلام عليكم لا شك ان ما يحصل قي بلادنا الدوله لها يد فيه الان الاف من المعامل منذ اربعين سنه تعمل في محلات سكنيه في الدار البيضاء المدينه التي اعرفها ،
كان على وزاره التخطيط ان تجعل هده المعامل في احياء صناعيه وان تبيع الارض بثمن منخفض لتشجيع المستتمرين وخلق فرص الشغل لشباب.
اما في بلادنا نترك حتى يستحفل الوضع ويستعصي حله وبعد نبكي حضنا حيث لا حسيب ولا رقيب.
نحن نعلم كيف تسير الامور ،ستمر الايام و ننسا و تعود المصانع الى الاشتغال كمًا كانت سابقًا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أصبح الشعب المغربي يعيش أزمة نفسية خطيرة بسبب تواجد الورشات الصناعية داخل الأحياء السكنية بجميع أصنافها من نجارة وحدادة وخياطة الميكانيك….فاصبح العيش مرا داخل هذه الأحياء رغم انها تجزئات قانونية وليست احياء شعبية وعلى سبيل المثال حي اشماعو بمدينة سلا.
و سننتظر حتى تحل كارثة على سوق للباعة المتجولين السرين و كارثة في مكان خاص لجحافل المتسولين السريين و كارثة في كراج ميكانيك سري وسط حي شعبي و كارثة سببها مول جافيل السري و كارثة اخرى من طرف بائع السردين السري و مصيبة وقعت في كراج سري لصباغة السيارات في زنقة ضيقة و مكتظة و كارثة في مكان سري خاص بحاويات الازبال و حادثة سير من طرف كاميو او حافلة مزدوجة سرية تقل 24 ضحية بمرافقة بعض الحيوانات و فاجعة في باخرة سرية لصيد الاسماك و اخرى سرية للحريگ و تالثة لتهريب المخدرات و تسمم جماعي في بار سري و مطعم سري و مجزرة سرية و فاجعة في عمارة سرية و مصيبة في حي سري و حريق في مزرعة سرية للدجاج اودت بحياة جميع الدجاج و العاملين بها…. واحدة واحدة حسب المناسبات و القطاعات! لننتظر المصائب! كل شيء فاسد و مغشوش و سري مثل جائحة كوفيد 19 الخفي الذي لا يراه لا الشيخ و لا القايد و لا البوليس و لا الدرك و لا اي مسؤول!
الاقفال هو أسهل عملية يمكن أن تقوم بها السلطة لكن مصير العمال العائلات التي ستشرد وينقطع رزقها من سيوفر لها لقمة العيش الكراء والاطفال والماء والكهرباء والمعيشة اذا طبق هذا الإجراء بصرامة فعلا وبدون تسامح فتنظاف عشراء الآلاف من العاطلين وستشرد اسر وسيجد الكثير من أرباب تلك الورشات الفرصة المواتية والقانونية ليتخلصوا من العمال الرسميون لديهم بدون تعويض بدون طرد تعسفي الرواج ضعيف اصلا والاقفال بدون تعويض للعمال حل مناسب فالظاهرة هي بنوية لا تخص مدينة دون غيرها والمعالجة يجب أن تنصب على أصل المشكل وهو إصلاح قانون مراكز الاستثمار والشباك الوحيد وإصلاح مدونة الشغل ومسؤولية المفتشين راجعوا القانونين وستلاحظون أن المشكل في القانون وليس في المسؤولين فالقانون هو من ترك تلك التغرة وسمح بالتسبب وكبل ايدي السلطة ففتح ورشة لا يتطلب سوى التصريح بالفتح والوثائق المطلوبة هي الضريبة والضمان الاجتماعي والسجل التجاري فقط ويفتح ولو في خيمة بطنجة ليست الكارثة الوحيدة لقد سبقتها محرقة ليساسفة في البيضاء بنعمل روزامور الشهيرة ووفاة 48عامل احتراقا لانعدام منافذ الإغاثة والنوافذ مغلقة بالشباك الحديدية