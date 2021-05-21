سلطات الرباط تتوعد الواقفين وراء "مسيرة الأحد"

بناء على البلاغ الصادر عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 19 ماي الجاري، والذي تم من خلاله الإعلان عن القرار القاضي بمنع “المسيرة الاحتجاجية” التي دعت إليها بعض الجهات يوم الأحد 23 ماي الجاري بالرباط، أكدت ولاية الرباط سلا القنيطرة “حرصها على التعامل بكل حزم وصرامة مع مثل هذه التصرفات غير القانونية”.
وأوضحت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أنه “بالنظر إلى تسجيل استمرار تداول بعض النداءات والدعوات في تجاهل واضح لقرار المنع، فإن سلطات الولاية تؤكد على حرصها على التعامل بكل حزم وصرامة مع مثل هذه التصرفات غير القانونية التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة لاحتواء الوضعية الوبائية في بلادنا”.
وأشارت السلطات ذاتها إلى أنها تحمل “كامل المسؤولية لكل الأطراف الداعية إلى مخالفة القانون، أيا كانت وضعيتهم، أفرادا أو أحزابا سياسية أو هيئات مدنية”.
من اشد انواع الظلم ان يلعب الضالم دور المظلوFree Palestine .Blaming Hamas for firing rockets on israhell is like blaming a women for punching her rapist
هناك من يتحدى القانون لأجل ان تتدخل السلطات ضده و عند إذن يظهر بمظهر الضحية البريئ
محاكمات المغرب عالم جديد يناديكم
يجب قمع وردع هؤلاء الشلاهبية الذين يسترزقون بالقضية الفلسطينية ،لماذا لم يطالبوا بمسيرة من اجل سبتة ومليلية او وقفة احتجاجية لكل ما يتعرض له المغرب من غدر وطعن من الجيران او انه قضايا المغرب لا ربح فيها كالقضية الفلسطينية!
و علاش هاد التظاهرة؟؟ ياك سلات المواجهات. كان بالأحرى ديرو تظاهرة ضد اسبانيا و أعداء الوطن. بلادنا محتاجة لكل واحد من شعبها الآن قبل من اي وقت مضى. خصنا نكونو يد وحدة ضد أعداء الوطن. ففي الاتحاد قوة
يجب الضرب بيد من حديد على كل من لايحترم القانون. المغرب يعيش تحديات كبيرة الآن وهناك بعض المتربصين والانتهزايين تهمهم فقط المصالح الشخصية الضيقة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
واش اعباد الله حرب تكسير العظام نايضة مع الاسبان و التي تتآمر مع النظام العسكري الخبيث ضد البلد و تواطؤ مؤسسات الاتحاد الاوروبي في الدفاع عن تعجرف اسبانيا و عنترياتها على بلادنا كل هذه التحديات الخطيرة لم تثر انتباه من يدعون للتضامن مع فلسطين حقا انها مهزلة
أليس هذا العمل الذي يجر الجموع المختلفة من مدن وقرى مختلفة إلى الاختلاط الوبائي بالدرجة الرفيعة !!
هل تظنون أننا ننصر إخواننا بالعويل والندءات والصدح بالشعارات التي لاتسمن ولاتغني من جوع
التضاهر حق مشروع طبقا للقانون والدستور وبأي وجه تمنع السلطة التضامن مع الشعب الفلسطيني ولو بمضاهرة
نحب القدس و إخواننا في فلسطين و لکن للضرورة أحکام
و أين أنتم من احتلال سبتة و امليلية و جزر تاشفارناس وجزر لكناري والصحراء الشرقية؟؟ أين أنتم من قمع الإسبان لإخواننا المغاربة المهاجرين
معامن بغيتيهم إوقفو متلا مع الصهاينة لي طبعتو معاهم كفار لعنت الله وعليكم المغاربة برئين منكم يا خونة ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون نتحاسبو في القيامة free palestine
فلسطين الآن في حاجة إلى دعم مالي ملموس وليس الشعارات والإسترزاق بقضيتهم. فلقد توصلوا بهدنة مع الإسرائيليين. والمطلوب الآن هو التطرق لمشاكنا مع الإسبان والجزائر وموريتانيا، لقد اصبحنا محاصربن من أعداء يريدون تقسيم المغرب بينهم. فلقد بدأنا قصف الإسبان في مستعمرتهم للمغرب بسبتة بوابل من المهاجرين وهذه فقط بداية على سوء النية لذى الإسبان.
وانا كمواطن مغربي اساند هذا المنع، ولن اتضامن مع من يحمل خرقة البوليزاريو في كل المظاهرات التي ينظمونها في غزة،،
والمغرب ليس ارخص من اوطانهم،،
نعم اضربوا الخونة بقوة لم نراهم قاموا بمطاهرة من اجل الوحدة القرابية للملكة ولم نسمع منهم ولو كلمة واحدة في قضية الرخيص مع اسبانيا ولهدا نعتبرهم خونة الوطن ولهدا يجب منعهم من اي تطاهرة الان او في المستقل ولهدا نطلب من المغاربة الاحرار الوطن والوحدة الثرابية قبل كل شئ كما يقول المثل المغربي تازة قبل غزة نعم للمقدسات نعم للقدس اما غزة والضفة لهم رجالهم ولا تنسوا ان بعض الفصائل تساند المرتزقة للبوليزاريو ضذ المغرب لا للخونة ولا للمطاهرة لمساندة غزة ونعم لمساندة الوحدة الثرابية والوطنية
يجب محاكمة كل حزب أو جمعية أو منظمة تقتات من المال العام للشعب وبدل أن تتكلم عن التعليم والصحة والأمن والسكن والعمل والوحدة الترابية ومشاكل المغاربة ووووووو تدعو لتجمعات المقصود منها النباح والعويل من أجل عرب غدروا بنا ولم يساندونا وكانوا هم السبب في تمزيق بلدنا إلى مستعمرات ،فهذا مغرب جديد لا ينفع معه نفاق أو تهديد أو إبتزاز.
هل الوقفة هدفها التنديد باستقبال إسبانيا لبن بطوش أم للتنديد باحتلال سبتة و مليلية أم من أجل التنديد باللهجة العدوانية التي خاطبت بها وزيرة الدفاع الإسبانية المغرب و تهديدها للمغاربة؟
هل عبرت حماس عن امتنانها لـ 40 طن من المساعدات التي أرسلها لها المغرب؟
تتكلمون عن منع الجزائر مظاهرة الجمعة. وتنسون ان سلطات الرباط تتوعد من سيحضر وقفة الأحد تضامنا مع فلسطين..
لماذا هذه الوجوه الهرمة لا يهمها ما يحيط بالمغرب من مخاطر وصعاب بل لا يكتىثون بالخطر المحدق بوحدتنا الترابية ولا يهمهم الا فلسطين وقضاياه هل فعلا هؤلاء مغاربة يخالجني الريب مع هؤلاء القوم ما رأيتهم يوما او سمعت عنهم انبراءهم للدفاع عن المصالح العليا للبلاد منذ وانا طالب بالجامعة وبنعمرو مشغول بقضية واحدة لا ثانية لها الا وهي قضية فلسطين متى اقام ندوة الا وخصصها لهم واحيانا لقضايا لا تخدم الوطن بالله عليكم اريد ان افهم اليسوا هؤلاء فلسطينيون ونحن لا ندري ؟هل سمعتم. احدهم يترافع دفاعا عن الوحدة الترابية للمغرب؟
يجب منع جميع المظاهرات في ارجاء المملكة والتعامل بحزم مع المحرضين
أعياد الله احنا غارقين فالمشاكل مع العيان من كل زاوية أهادوا بغار فلسطين
فلسطين بنظالات رجالاتها حققت النصر وليس بفضلكم ماذا قدمتم لوطنكم لينتصر
فلسطين لم تقف معنا ولو مرة في حياتنا عكسنا نحن
اتحدى حماس او فتح ان تعلنا مغربية الصحراء
مجموعة استرزاقية لا يهما سوى الاسترزاق وخدمة اجندات خارجية بدواعي نصرة فلسطين ولا نرى لها وجود مع قضايا الوطن والمواطنين سبتة قبل غزة
يجب المتابعة القضائية في حق هؤلاء الخونة كفى من التساهل سواء الأمني أو العدلي فقد وصل السيل الزبى هؤلاء مجرد ازلام يحركونهم أعداء وحدتنا الوطنية
هناك فتانون من داخل الوطن يتربصون بوحدة الوطن واستقراره وامنه . يعتقدون انفسهم على الصواب وانه ليس بعد رأيهم وطريقتهم صواب . هؤلاء لا يؤمنون حتى بمقدسات الوطن بل يعيشون بيننا ويدينون بولائهم لاطراف وافكار خارجية .. يشتغلون في الظل ومن وراء الستار ، ويزجون بذوي العقول الضعيفة الى مثل هذه التظاهرات بعد ان يملؤوا قلوبهم نارا بكلام فيه حماس ودعوات الى تغيير الواقع .. امثال هؤلاء اخطر من اليهود والصهاينة على وحدة الوطن وامن الوطن . ولو تمكنوا من ادارة الشأن العام لصلبوا وقتلوا وشنقوا .. امثال هؤلاء يجب ان تكون الدولة صارمة معهم بلا رحمة ولا شفقة ولا عفو ولا حِلم .. انهم يقضون مضاجع العباد ويزرعون الفتنة في كل جهات البلاد
هؤلاء المرتزقة يريدون أن يتظاهروا ضد قرار المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل. الاتفاق الثلاثي المغربي الإسرائيلي الأمريكي سيستمر والمغرب سيطور علاقاته مع إسرائيل وصولا إلى تبادل السفراء رغم أنف هؤلاء الشلاهبية. مئات الآلاف من المغاربة مستعدون للنزول إلى الشارع والتظاهر لدعم العلاقات المغربية الإسرائيلية لكن الظروف الوبائية لا تسمح بذلك.
بدل التجمهر والتهارج والنهيق والنقيق والزعيق. اذهبوا الي فلسطين وحاربوا ان كنتم تعقلون.من الذي حرمكم من ذلك؟! لماذا صف الفلسطينيين مشتت. ماذا فعلت حماس وماذا حققت بعد أنفرادها بقطاع غزة. لم يعد يصدق تلك الاسطوانة المشروخة الا السدج وضعاف النفوس والعقول. كلنا نحمل هم القضية الفلسطينية ولكن دون مزادات. ولكن بلا لف ولا دوران. الواقع يعلو ولا يعلي عليه. فاين الذين توعدوا إسرائيل بالزوال فكلهم قضوا وإسرائيل تبني وتشيد. محيط إسرائيل قد طبع، فمهنم من دخل من الباب ومنهم من دخل من النافذة ومنهم من تسلل في جنح الظلام. والذين يزيدون هم من قاموا بالتسلل.
المغرب فعل الواجب والدولة تنوب على الشعب.وعلى هؤلاء الناس يدخلو سوق راسهم.
هاذو أخطر من الزفزافي لي ضرباتو النفس على بلادو أما هاذ المومسات من انصار البوليساريو فمكانهم السجن في الصحراء المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
أية مسيرة يريد هؤلاء تنظيمها، وقد تم اتفاق وقف إطلاق النار اليوم بين الفلسطينيين والإسرائليين ؟
لنتفرغ لوطننا اليوم أكثر من أي وقت مضى ، ولنشتغل على جمع الشمل، وعلى ما يوحدنا أكثر كمغاربة
وكفانا من المظاهرات والوقفات.
فقد عانت بلادنا من جائحة كورونا، وعانت من النظام الجزائري وحقده على قضيتنا الوطنية. وعانت من التشويش على صحرائنا من طرف ألمانيا.
ولازالت في صراع مع اسبانيا التي استقبلت براهيم غالي زعيم المرتزقة . هذا الذي سمحت له بالدخول لترابها بجواز سفر مزور من صنع الجزائر.
كان بالأولى ان تتضاهروا لصالح القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية وكدلك ضد المحتل الإسباني لسبتة ومليلية وجزر الكناري وجزيرة ليلى وباقي الجزر وضد نظام الكبرانات في الجزائر :::؛كفاكم بلادة فالمغرب محتاج لأبنائه في هده الظروف الصعبة التي يعيشها وهو محيط بالاعداء من كل جانب ::::أيها المغاربة ،المغرب امانة في عنقكم؛ لا تخونوا وطنكم؛ ؛؛لكم أخوة جنود مرابطين على الحدود ضد جيران السوء يدافعون عن كرامة وأمن الوطن.
هؤلاء لا يهمهم المغرب ومواطنوه فليذهبوا للجحيم المهم والاهم التبجح بالدعم والدفاع عن الفلسطينيين رغم ان سكان غزة والضفة لا يعيرون اي اهتمام لا للمغرب ولا لقضاياه المصيرية بنعمرو و شلته فلسطينيون اكثر من عرب بنو هلال لا يشغل بالهم ما تمربه بلادنا من مخاطر جراء تكالب الجيران علينا هؤلاء الشيوخ ما نظموا يوما وقفة ولا عقدوا ندوة من اجل الدفاع عن وحدة الوطن كلا ان فلسطين هي كل شيء بالنسبة لهم اما وحدتنا الوطنية ومصالحنا العليا والاستراتيجية فلاشان لهم بها والغريب ان من يدافعون عنهم لا يعترفون بشطحات شيوخنا الاعزاء مادامت ايران هي مساندهم وداعهم رغم ملايين الدولارات التي تأتيها من الخليج بل لا يذكرون بالخير حتى مصر التي تعاني جراء سياسة اخوان حماس
هؤلاء لا تهمهم لا فلسطين ولا حتى المغرب. كل ما يهمهم هو وضع العصي في عجلة شعبنا وفي هذه الظرفية بالذات التي تتكالب على بلادنا جميع قوى الشر والطغيان. مسيرة هؤلاء تصب في مصلحة أعداء الشعب المغربي وتضعف بلادنا أمام الأعداء وتشتت مجهوداته في مواجهة أعتى قوى الشر في هذا العصر . وعليه فإن كل من شارك في هذه المهزلة من هؤلاء الشياطين يجب معاملتهم على أساس الخيانة العظمى. المغرب في حالة تشبه في تعقيداتها حالة الحرب. وكل من يقوم بما من شأنه أن يتبط عزيمة بلادنا في هذه “الحرب” ويعمل على تشتيث مجهوداته يجب إنزال أشد العقوبات في حقه ومحاكمته أمام المحاكم العسكرية. يجب وضع حد “لهاد لبسلات”. والتفرغ “لمعقول”.
واش احنا ماغديش نسليو من هاد المسرحيات ديال حماس واسراءيل، علما ان الوطن مهدد من طرف الاعداء الحقيقيين الذين يتربصون بنا هده الايام صباح مساء كما هو معروف من اجل النيل من بلدنا،،
يجب محاكمة هؤلاء الشلاهبية ديرو تظاهرات على سبة ومليلية والصحراء في هذه الفترة البلاد تمر في ضروف جيد صعبة الاعداء من كل جهة الأزمة من جهة الاعداء يتربصون بالبلاد فلسطين راه قادا بالمشاكل ديالها نوضوا نتعاونو على بلادنا ضد الاعداء ونخدموها بلا متبقاو تسترزقوا بفلسطين درتوها سبة