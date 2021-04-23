سلطات الناظور تتصدة لاستغلال الملك العمومي

شنت السلطات المحلية بالناظور، مساء الجمعة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية على مستوى قيسارية المدينة والسوق والمركب البلدي وعدد من المناطق الأخرى.

وأشرف على الحملة قائد المقاطعة الحضرية الأولى وخليفته، وعدد من أعوان السلطة وعناصر الشرطة الإدارية ورجال القوات المساعدة.

ومكنت الحملة من مصادرة عدد من سلع الباعة الجائلين وأصحاب العربات المجرورة ومستغلي الأرصفة العمومية ومزاولي مختلف الأنشطة التجارية غير المرخصة.

ويأتي تحرك السلطات المحلية هذا بعد تنامي أشكال استغلال الأرصفة والساحات العمومية لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية التي ازداد رواجها مع شهر رمضان المبارك.