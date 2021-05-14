سلطات الناظور تفرق وقفة تضامنية مع فلسطين

تدخلت السلطات المحلية بمدينة الناظور معززة بالقوات العمومية، زوال الجمعة، لتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها عناصر من جماعة العدل والإحسان بحي أولاد إبراهيم وسط المدينة ذاتها.

وجاءت هذه الوقفة، التي شارك فيها عدد من المصلين مباشرة بعد صلاة الجمعة بمسجد أولاد إبراهيم، في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالأحداث الأخيرة التي عرفها حي الشيخ الجراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس خارج السور.

وعرفت الوقفة التضامنية ذاتها إنزالا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية التي حالت دون تحول الاحتجاج إلى مسيرة تجوب شوارع المدينة، قبل أن يتم تفريقها بعد لحظات.

واستنكر إبراهيم الحموتي، ناشط حقوقي وأحد المشاركين في الوقفة، “تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين؛ ما خلف إغماءات وإصابات في صفوفهم”، حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوقفة تعبير سلمي عن مدى تضامن الشعب المغربي مع الفلسطينيين والتنديد بالاحتلال والعدوان الصهيوني المستمر”.