سلطات الناظور تفرق وقفة تضامنية مع فلسطين

تدخلت السلطات المحلية بمدينة الناظور معززة بالقوات العمومية، زوال الجمعة، لتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها عناصر من جماعة العدل والإحسان بحي أولاد إبراهيم وسط المدينة ذاتها.
وجاءت هذه الوقفة، التي شارك فيها عدد من المصلين مباشرة بعد صلاة الجمعة بمسجد أولاد إبراهيم، في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالأحداث الأخيرة التي عرفها حي الشيخ الجراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس خارج السور.
وعرفت الوقفة التضامنية ذاتها إنزالا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية التي حالت دون تحول الاحتجاج إلى مسيرة تجوب شوارع المدينة، قبل أن يتم تفريقها بعد لحظات.
واستنكر إبراهيم الحموتي، ناشط حقوقي وأحد المشاركين في الوقفة، “تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين؛ ما خلف إغماءات وإصابات في صفوفهم”، حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوقفة تعبير سلمي عن مدى تضامن الشعب المغربي مع الفلسطينيين والتنديد بالاحتلال والعدوان الصهيوني المستمر”.
لا نقول الا كما قال المناضل الحقوقي سيون أسيدون المغربي اليهودي. شرطة رئاسة لجنة القدس تقمع من يناصرون القدس..
التطبيع خيانة مهما كانت المبررات !!
لا يمكن بيع ارادة المواطن بأرخص الاثمان !! اللهم الا كان المواطن ليست له أهمية تذكر !!
تحية للسلطات المرجو منع اي انشطة تتعلق بفلسطين او ا يدولة اخرى في المغرب ديوها فراسكوم
انا لا أفهم لماذا السلطات تقوم بتفريق المتظاهرين فعلينا كشعب مسلم ان ننصر اخواننا الفلسطنين لانهم يكنون لنا محبة خاصة اما اليهود قتلة الانبياء فنهايتهم اصبحت قريبة
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوقفة تعبير سلمي عن مدى تضامن الشعب المغربي مع الفلسطينيين.
اقول لهذا المتحدت انني واحد من الشعب المغربي وهناك العديد امثالي لا تهمنا قضية فلسطين بقدر ما تهمنا قضيتنا الوطنية.
اما وقفات هؤلاء فلن تسمن ولن تغني من جوع.
ياودي ضامنو غير مع راسكم، من نهار وقف التهريب مع سبتة ومليلية وشباب كيحرگ وكيموت، بقات ليكم غا فلسطين. بنادم مسكين مبوق ومبنح بفلسطين وتخربيق.
باختصار شديد و بالمنطق وبدون عاطفة انهاء الصراع الفلسطيني/العربي-الاسرائيلي يحتاج الى افعال ومبادرات قوية وملموسة وفعلية على الميدان وليس الشعارات والمزايدات والعنتريات الفارغة..حتى نكون صريحين مع انفسنا صواريخ عاشوراء العشوائية التي يسقط معظمها مباشرة بعيد اطلاقه او في الخلاء او يتم اعتراضه مقابل التضحية بالمدنيين والمنازل والعمارات والابراج التي تنطلق منها تلك الصواريخ هي متأرجحة ليست في صالح الفلسطينيين، وبعبارة اخرى لمن يريد زوال اسرائيل فالامر يتطلب قوة تضاهيها او تتفوق عليها سواء من طرف دولة منفردة او دول مجتمعة متحدة وليس جماعات ك(حزب الله، حماس، الجهاد الاسلامي…) تشن حربا بالوكالة عن ايران وغيرها من الدول المتسترة المختبئة، او تدخلا من الله وقوة او معجزة ربانية او معجزة تنهي هذا الصراع الازلي التاريخي الديني، اما غير ذلك فهو مجرد احلام وهرطقات والخاسر هو الشعب والمدنيين الفلسطينيين…
عندما قمعت قوات الأمن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بوحشية قلتم بأنهم فاشلون و هم من وقعوا العقد و و و…الآن تستنكرون القمع..!!!الشعب المنافق.فلسطين نعم و الأساتذة لا؟أنتم تستحقون أكثر من القمع يا تجار الدين.
علاش ماتتظاهروش تضامنا مع المناضلين والصحافيين المغاربة المسجونين في سجون المخزن ؟أم أن غزة أهم من تازة؟
هذا هو التطبيع برأي العين، قمع المظاهرات ضد المغضوب عليهم دليل على ان المغرب يطبق التطبيع بحذافيره لمساندة قتلة الانبياء وقتلة الفلسطينيين
– ستضل فلسطين شامخة ابية و مزيدا من السبات لحكام بني عربون.