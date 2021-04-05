سلطات جهة درعة تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة "الفيروس التاجي"

سلطات جهة درعة تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة "الفيروس التاجي"
صورة: هسبريس
الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:00

زادت السلطات المحلية بمنطقة درعة تافيلالت من وتيرة إجراءات المراقبة على خلفية التطورات الوبائية الأخيرة، التي باتت تثير قلق الفعاليات الرسمية بالبلاد إثر ظهور موجات أخرى من فيروس كورونا المستجد بالعديد من الدول الأجنبية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التنبيه إلى خطورة الطفرات الفيروسية الأكثر شراسة في انتشارها.

وقد تحدث عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لـ”كورونا” بالمغرب، عن بروز سلالة لأول مرة بمدينة ورزازات، معتبرا أنها سلالة جينومية مغربية مائة بالمائة، في انتظار تحديد خاصيتها البيولوجية، مضيفا أن العمل البحثي للجنة أثبت وجود 28 سلالة جديدة بالمغرب، منها على الخصوص السلالة النيجيرية الحاملة للطفرة 484، مع عدم ظهور أي سلالة جنوب إفريقية إلى حد الساعة.

كما تم تسجيل مجموعة من الحالات المؤكدة إصابتها بالسلالة المتحورة من فيروس “كورونا” بإقليم تنغير قادمة من بلدان أوروبية، تم وضعها تحت المراقبة الطبية بمركز “كوفيد-19″، بالموازاة مع تشديد الإجراءات الوقائية، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي.

التطورات الوبائية “المقلقة” بالجنوب الشرقي دفعت السلطات المحلية إلى تشديد تدابير الوقاية بمختلف المناطق، حيث علمت هسبريس أن أعوان السلطة شرعوا في تنظيم حملات تحسيسية من جديد باستعمال مكبرات الصوت لتحذير المواطنين من عودة “الصرامة” في ضبط التحركات الفردية.

نتيجة لذلك، التزم جلّ سكان درعة، مثلما لاحظت ذلك هسبريس، بالتوجيهات الصادرة عن العمالات، بما في ذلك أقاليم تنغير وورزازات وميدلت، حيث تكون هذه المدن فارغة من السكان منذ الساعة الثامنة مساء، بعد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وأيّدت غالبية الأسر المحلية التدابير المشددة التي من شأنها إعادة “الهدوء” إلى هذه المناطق، التي شهدت حالة وبائية مستقرة طيلة الأشهر الماضية، غير أن الكثير من السكان كانوا يمنون النفس بتخفيف الإجراءات الاحترازية خلال رمضان لولا هذا التحول السلبي في الأيام الأخيرة.

وبمجرد تجاوز موعد الحظر الليلي، يتم نصب سدود أمنية بأقاليم درعة، تُعهد إليها مهمة التحقق من توفر العابرين على ورقة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف مصالح وزارة الداخلية، إلى جانب السهر على ضمان الأمن العام للمواطنين.

الإجراءات الاحترازية السلطات المحلية درعة تافيلالت فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

7
  • مغربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:16

    نتمنى من السلطات محاربة المتقاعسين المتعاقدين كذلك الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ ظلما وعدوانا يغياباتهم واضراباتهم .

    -10
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  • عادل
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:22

    اين التلقيح اين المغرب من ببن الدول الاولى عالميا في عملية التلقيح اين المطبلين صافي بان الواقع .فشله

    11
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  • مراقب مروكي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:29

    الحل هي المنظمة الصحة العالمية تلتزم بالصدق والشفافية وعدم خلط الصحة بالسياسة فالحرب الآن بين قوى العضمى في من يسيطر على قيادة العالم والضحية هي شعوب العالم المستضعفة وكفى كذبا على العالم

    7
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  • chraybi
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:40

    تتكلمون بلسان الساكنة كنكم عاشرتمهم أنا واحد من أبناء ورزازات الاجراءات المفروضة على الناس بورزازات لا اساس لها من الصحة من ؟أجل حمياتهم بل من أجل قهرهم ودلهم وهوانهم اظن انها المدينة الاكثر نظررا من القرارات الارتجالية لرجال السلطة و الامن بسثناء الدرك الملكي فهو الوحيد الرؤوف بأبناء هذه المنطقة المنسية من المغرب العميق

    9
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  • Ali can
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:43

    الله يهديكم أيها المشؤولون كفاكم كدبا على الناس . أنتم تعطون أخبار غير صحيحة آلله يهديكم خافوا من آلله.

    5
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  • ورزازية و افتخر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:56

    انا لي بغيت نفهم هد السلالة ما تجي تبان حتى لورزازات ما قلتو مدينةاخرى. ناس ورزازات لي مطبيقين كل قوانين الخاصة بحالة طوارئ من وضضع الكمامة حظر ليلي .
    حشومة و عار و الله

    2
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  • المغربي لا يساوي شيء...
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:05

    كل هده الاخبار والاكاذيب والافلام من اجل الحصول على الدعم من الاتحاد الوروبي…..وموت نتا يا مسكين…..لو فعلا الحكومة تخاف على صحة المغاربة لوفرت لهم الضمان الصحي…للاسف في المغرب ما عندكش فلوس العلاج تموت ما تسوق ليك حد…المغربي لا يساوي شيء سوى شحال عندو في البنك….الله المعين…..

    2
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