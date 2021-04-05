السلطات تتصدى لنهب الثروة الغابوية بميدلت

السلطات تتصدى لنهب الثروة الغابوية بميدلت
صور: هسبريس
الإثنين 5 أبريل 2021 - 01:31

تمكنت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم ميدلت من حجز كمية مهمة من الروافد الخشبية من الأرز إلى جانب سيارة خفيفة، بالمنطقة بين إقليمي ميدلت وخنيفرة.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن عملية ضبط ومصادرة هذه القطع الخشبية المهربة جرت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية بمنطقة تونفيت.

المصادر ذاتها أبرزت أنه جرى وضع القطع الخشبية المحجوزة بمقر المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، ووضع السيارة المحجوزة بمركز الدرك الملكي بتونفيت.

وقد لاذ سائق السيارة بالفرار؛ فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية السائق وتوقيفه.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح المعنية تدخلت أيضا على مستوى منطقة أمالو نتوجوط بجماعة سيدي يحيى أويوسف، حيث حجزت بغلين وكمية أخرى من خشب الأرز، بعد اشتباك عنيف مع المخالفين اضطر معه عناصر الدورية إلى استعمال سلاح المصلحة من أجل ردع المخالفين الذين لاذوا بالفرار وتخلوا عن المحجوزات.

إقليم ميدلت الأرز الروافد الخشبية المديرية الإقليمية للمياه والغابات

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