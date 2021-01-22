سلطات هولندا تحبط محاولة سفر صوب المغرب باختبارات كورونا مزورة‬

أحبطت السلطات الهولندية محاولة سفر تسعة أشخاص إلى المغرب باختبارات PCR مزورة.
واحتجزت السلطات الهولندية في شخيبول، أمس الخميس، الأشخاص التسعة وبحوزتهم بيانات خاطئة عن اختبار الإصابة بكوفيد 19، PCR، تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وأثناء التحقق من وثائق السفر المطلوبة، أدركت السلطات الهولندية أن النماذج المقدمة كدليل على “اختبار كورونا سلبي” كانت خاطئة.
وكانت امرأتان وسبعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 30 و75 عامًا، يخططون للسفر من شخيبول إلى المغرب.
وتم اعتقال الأشخاص التسعة جميعًا، بينما تُجري السلطات في شخيبول، تحت قيادة دائرة النيابة العامة شمالي هولندا، مزيدًا من التحقيقات في هذه القضية.
وسبق أن فتح المغرب حدوده أمام المغاربة المقيمين بالخارج وأيضا السياح الأجانب، إذ صارَ بإمكانهم السّفر إلى المملكة بعد قرار وزارة الخارجية فتحَ المجالات الجوّية في وجهِ الوافدين، شرطَ تقديم حجز فندقي واختبار PCR، على أن تكون نتائجه أقلّ من 72 ساعة، مع احترام الشّروط الصّحية المعمول بها في البلاد.
في حين أنّ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة تم إعفاؤهم من الاختبار.
وفي مارس الماضي، أغلقت المملكة حدودها مع الخارج، في إطار جهود كبح انتشار فيروس المستجد؛ وهو ما أحدث شللا كبيرا في القطاع السّياحي، الذي يساهم بما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي للبلاد.
هادو باينا ضحاك عليهم شي واحد و عطاهم وراق مزورين، مساكن كبارين في العمر و تشبرو في المطار. خص كل واحد يحضي الوالدين و الاجداد من الاحتيال. هولندا بلد القانون لو اثبتوا برائتهم سيطلق صراحهم في اليوم نفسه.
أنا ما زلت لن أفهم هذه الجالية التي تذهب إلى المغرب،فقد سبقوا لهم إغلاقهم هناك لشهور ضاعوا عملهم وأبعدوا عن أولادهم،والٱن يوضع لهم المخدرات في سيارتهم وتلفق لهم تهم تجارة المخدرات
ترمي بنفسك في السجن على شيء تافه.
آستعدوا للأسوء مادام الناس بدون ضمير وأنانيين فالآتي لا يمكن إلا أن يكون سيأ،أناس لا يتصفون بأي قيمة من قيم الإسلام يزورون و يدفعون المال لكي يتمكنو من إيذاء إخوانهم
السلام عليكم، يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص بقانون التزوير لأن ذلك يعد جرما في حق أشخاص آخرين و أيضا لأنك قد تكون حاملا للفيروس و ليس بك أعراض و بذلك تنقله لأشخاص يمكن لا حول لهم ولا قوة على تحمل تبعات المرض و لا قدر الله تؤذي بهم للوفاة…
والله ثم والله أنا هنا في فرنسا و أخاف من المجيئ للمغرب حتى لا أقوم بإيذاء أعز الناس عندي أبواي أو إخوتي لأنك لا تعلم لو قدر الله، لذلك ننتظر اللقاح بفارغ الصبر إنشاء الله و بعدا نزور الأحباب و الأقارب.
هذه هولندا وليس المغرب من زور أو شهد الزور فالويل له أما في بلاد العام زين فتستطيع أن تزور حتى جنسية أجنبية الى مغربية
يحكي لي صديق أنه إشترى قطعة أرض في المغرب ورجع الى أوروبا وبعد سنة رجع للمغرب ووجد أن قطعته بيعت عدة مرات وفي الاخير بنيت فيها عمارة فرفع دعوة أمام محكمة العبد وبقي سنين ينتظر وفي الاخير رفع دعوى الذي لا يسهى ولا ينام محكمة ليس فيها فرق بين حاكم ومحكوم وفيها شهود لا يشهدون ب 200 درهم الزور
أينما تجد المغاربة إلا و تجد التخرويض و الترافيك و الربح السريع بدون تعب. يهديكم الله ، خطر عليكم و على مرافقيكم و عاءلاتكم. كل هذا لربح 30 أو 40 يورو
عاشت فرنسا هنا le teste pcr et gratuit
بالمجان سواء كنت غنيا او فقيرا
يا ناس شوفو الانسان وين وصل، حتى وثائق كورونا يحاولون بتزويرها، باين ان التزوير والاحتيال في دمهم، يستاهلون العقاب الصارم، حسبي الله ونعم الوكيل.
ما يكونو غي جاو من فنلندا البلاد لي فيها
التيست باش تسافر يتقام عليك ب 300 اورو و ماتقد ديرو غي بين 9-10 د الصباح
mitä helvettiä suomi