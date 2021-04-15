سلطات وزان تطبق "قرار منع إقامة صلاة التراويح"

تدخلت السلطات العمومية بمدينة وزان، ليلة الخميس، لتفريق مجموعة من الأشخاص قرروا تحدي الإجراءات الحكومية القاضية بمنع إقامة صلاة التراويح، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعة من المدينة أن التدخل الأمني تم بتنسيق بين السلطة المحلية والمصالح الأمنية، وجرى بموجبه تفريق 12 شخصا كانوا بصدد الاستعداد لإقامة صلاة التراويح أمام مسجد حي القشريين.

وخلفت الواقعة استنفارا بالتجمع السكاني الشعبي حيث انتقلت تعزيزات أمنية من عناصر الشرطة والقوات المساعدة، بإشراف من السلطة المحلية، كلل بتفرقة المخالفين للقرار الحكومي دون تسجيل أي إصابات أو توقيفات.