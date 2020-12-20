سلطنة عمان تبدأ إصلاح الدعم الحكومي في يناير

تبدأ سلطنة عمان مع بداية العام الجديد 2021 إعادة توجيه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والمياه.

وأصدر محمد بن حمد الرمحي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، خطة تنظيمية بهذا الشأن.

ولفتت وكالة الأنباء العمانية الانتباه إلى أن الخطة تتضمن إعادة تصنيف فئات المشتركين، واعتماد هيكلة التعريفة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

كما تهم الخطوة توجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه؛ على أن تتم عملية خفض الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعريفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة بحلول عام 2025 .

وأوضح مكتب التواصل الحكومي أن “مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه تأتي في إطار السعي إلى ضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتشجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه”.

ويفتح باب التسجيل لطلب الدعم في نظام الدعم الوطني ابتداء من اليوم الأحد. وسيحصل المواطنون المستوفون لمعايير الاستحقاق على الدعم اعتبارا من فاتورة شهر يناير، التي ستصدر في شهر فبراير المقبل.

وأوضح المكتب عينه أن الأسر التي لن تحصل على دعم هي التي يزيد دخلها عن 1250 ريالا عمانيا في الشهر، أي ما يقارب 3260 دولارا أمريكيا. ولن يطبق نظام الدعم الجديد على الأسر التي يقل دخلها عن 500 ريال.