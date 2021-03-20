"سلفات بفائدة" تسقط شخصين في "بيوكرى"

أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية بيوكرى بإقليم اشتوكة آيت باها، السبت، شخصين للاشتباه في تورطهما ضمن قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين في مبالغ مالية مهمة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد سبق أن تقدم ضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بابتدائية إنزكان حول تعرضهم للنصب والابتزاز من طرف الموقوفين، وذلك بعد منحهم قروضا مقابل استرجاعها بفوائد على غرار المؤسسات البنكية، والتهديد على إثر علمهما بعدم توفر مؤونة شيكات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين، أحدهما فلاح والآخر مسير محطة لتوزيع الوقود، يطالبان ضحاياهما بتسديد القرض وفوائدها في الوقت المحدد من طرفهما تحت طائلة التهديد بتضمين شيكات “ضمانة” مبالغ كبيرة وإحالة الشيكات غير المتوفرة على رصيد على أنظار العدالة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي قبل إحالتهما على أنظار العدالة.