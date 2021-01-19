 سلوفاكي يستعين بـ60 ألف نحلة لنحت تمثال نفرتيتي

قام الفنان السلوفاكي “توماش ليبرتي”، بعد عامين تقريبا من العمل، بإكمال تمثال نصفي من شمع العسل لنفرتيتي بمساعدة 60 ألف نحلة.

واستند العمل الفني، الذي يحمل عنوان “الخلود”، إلى نموذج ثلاثي الأبعاد للتمثال النصفي الأصلي للملكة المصرية القديمة، الذي يعتقد أنه صُنع في عام 1345 قبل الميلاد، وهو الآن معروض في متحف برلين الجديد.

ووفق ما نشر بموقع “كالفرت جورنا”، فقد تم توظيف 60.000 نحلة لصنع شمع العسل حول إطار التمثال النصفي بكونستال روتردام منذ صيف عام 2019.

وبعد اللمسات الأخيرة، كُشف عن العمل الفني المكتمل في دجنبر 2020 بمعرض “راديميكرز” في أمستردام، الذي يستمر إلى غاية 30 يناير 2021.