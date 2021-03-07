سماسرة "يتحكمون" في مواعيد تجديد رخص السياقة بمراكز تسجيل السيارات

في مطلع شهر يناير الماضي، أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بلاغا نوّهتْ فيه بالنتائج الإيجابية التي تمّ تحقيقها على مستوى تقليص المواعيد المتعلقة ببعض العمليات التي تقوم بها الوكالة، مثل انتقال مِلْكية المَرْكبات وتجديد رخص السياقة، لكن على أرض الواقع يبدو الوضع مغايرا تماما.
ففي الوقت الذي قالت فيه “نارسا” إنّها ستحرص على ألّا تتجاوز المواعيد أجَل يومين من تاريخ الحجز بالمنصة الرقمية التي وضعتها لهذا الغرض، فإنّ الحصول على موعد لتجديد رخصة السياقة يصل في بعض الأحيان إلى أسابيع؛ إذ يوجد مرتفقون أرسلوا وثائق ملفهم عبر البريد المضمون منذ أزيد من شهرين، وإلى حد الساعة يُخبرون من طرف الوكالة المذكورة بأنّها لم تتوصل بملفاتهم.
المثير في الموضوع، هو أنّه في الوقت الذي لا يزال ينتظر فيه المرتفقون الذين التزموا بالإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وأرسلوا ملفات تجديد رخص السياقة عبر البريد المضمون، أن تتم المناداة عليهم، فإنّ الذين لا يتبعون هذه الإجراءات يحصلون على رخص السياقة بسرعة كبيرة عن طريق دفع رشاوى للسماسرة.
هسبريس تأكدت من هذا الأمر بعد توصلها بمعطيات في الموضوع في طرف مواطنين أعياهم الانتظار، حيثُ مكّنت زيارة قمنا بها إلى أحد مراكز تسجيل السيارات في جهة الرباط-سلا-القنيطرة من الوقوف على “سَطْوة” السماسرة على عمليات الحصول على الوثائق التي تقدمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
أمام مركز لتسجيل السيارات، يتجمّع عشرات المواطنات والمواطنين وسط فوضى كبيرة، وفي عين المكان يوجد حوالي عشرة سماسرة، أغلبهم شبان، يتميزون بحمْل أقلام حبْر في أيديهم، بمجرد أن يَفد مرتفق على المركز يبادره أحدهم بعبارة “كاين ما نقْضيو”، التي هي مفتاح الحصول على الخدمات المقدمة داخل المركز في أسرع وقت.
وتتبعت هسبريس عمليات “مفاوضة” بين السماسرة والمرتفقين، انتهى بعضها بالتوافق، وآل بعضها الآخر إلى الفشل، بسبب ارتفاع “ثمن الخدمة” الذي يطلبه السماسرة، والذي يصل في حالة تجديد رخصة السياقة إلى 200 درهم.
يقول سمسار شاب تمكّنا من إيهامه بالرغبة في تجديد رخصة السياقة، إنّ الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون، بعد تسجيل الطلب في المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، “مجرد مضيعة للوقت”، مضيفا: “الضّْواسا كيبقاو محطوطين وسير انت تسنّا”.
ولتفادي الانتظار الطويل من أجل تجديد رخصة السياقة، أو أي وثيقة أخرى من الوثائق التي تقدمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عبر مراكز تسجيل السيارات، يلجأ كثير من المواطنين إلى الاستعانة بالسماسرة، حيث يمكن، عن طريقهم، تجديد رخصة السياقة في أجل يومين أو أقل.
يقول السمسار الذي تحدث إلينا بمنتهى الثقة: “اعطيني لاكارط ناصيونال ولوراق، ويلا بغيتي تشدّ البيرمي ديالك تاخدو تا اليوما”، أمّا “تسعيرة” هذه العملية فهي محدّدة في 200 درهم، ولا مجال للمُفاصلة فيها.
السماسرة المرابطون أمام مراكز تسجيل السيارات يُجمعون على “لا جدوى” اتّباع الإجراءات القانونية لتجديد رخصة السياقة، طالما أنّ هناك إمكانية للحصول على الخدمة المطلوبة دون المرور عبر هذه الإجراءات. “جيبْ الضوسي ديالك ودفعو ديريكت، ما كاين لا بريد مضمون لا والو”، يقول سمسار آخر، مضيفا: “علاش غادي تعذّب وتمشي تدفعو فالبوسطة”، قبل أن يقاطعه زميل له قائلا: “الضواسا اللي كيجيو من البوسطة كيبقاو غير محطوطين”.
في هذا الإطار، قال أحد المرتفقين إنّه بعث الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون منذ حوالي شهرين، غير أنه عندما يلج إلى المنصة الرقمية التي أحدثتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتتبع مسار ملفه، يتلقى الجواب نفسه: “لم نتوصل بعد بملفك”، رغم أنّ إدارة البريد الذي بعث عبرها الوثائق أكدت له أنّ ملفه وصل إلى مركز تسجيل السيارات المُرسل إليه.
وعلى الرغم من أنّ الغاية الأساسية من إحداث منصة الحصول على مواعيد بعض العمليات التي تقدمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، هي تقليص عدد الوافدين على مراكز تسجيل السيارات، في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا، إلا أن الفضاء الخارجي لهذه المراكز يشهد اكتظاظا كبيرا، حيث يتزاحم المرتفقون في غياب شروط السلامة والوقاية.
في المقابل، قال مصدر من “نارسا” إنّ عملية المواعيد وتسليم الوثائق للمرتفقين تمر بسلاسة، معتبرا أنّه إذا كان هناك بعض الاكتظاظ خارج المراكز فذلك راجع إلى عدم التزام المرتفقين بالمواعيد المقدمة لهم، مضيفا: “داخل المراكز لا يوجد أي ازدحام، والعملية تجري بيُسر، ولكن برّا كي غدّير مع الناس”.
السماسرة موجودين في كل مكان في المغرب و ينتظرون قرار حكومي بي خروج و سرقة الشعب
وعزة جلال الله إلى هنا بالقنيطرة بلا موعد دخل تقضي شغلك دهن سير وحنا كنتشمشو فزنقة وصحاب رشوة داخلين خارجين حسبنا الله ونعم الوكيل
للأسف حتى مواعيد البطاقة الوطنية يتم السمسرة فيها
بيع و شراء نيضة الدول المتقدمة تضع حلول للقضاء على الرشوة و الزبونية، في مغربنا الحبيب يضع الاسباب الانتشار الرشوة، و نهك جيوب المواطنين للحصول على و ثاءق من حقه.
الرشوة من الصعب محاربتها ,لانها جزء من الثقافة للمجتمعات المتخلفة ,ولمحاربتها يجب محاربة الثقافة وهذا يتطلب مجهودات جبارة على مدى اجيال .
ابسط الأشياء معقدة وجد معقدة عمدا لسماح لسماسرة وعديمي الضمير لامتصاص دم المواطنين
il faut faire le ménage.
pas de tolérance pour ce genre d’opérations car c’est la vie des citoyens qui est en danger.
والله العظيم غي وقفت انا وصاحبي لتجديد رخصة السياقة حتى باغتنا شاب سمسار واخد يساومنا ويرينا بعض الوتائق لي كانت ناقصة …الخ
الحل هو رفع دعوى قضائية ضد الوكالة مرفوقة بوصل ارسال الوثائق عبر البريد مع طلب التعويض عن الايام الضائعة
السماسرة أصحاب الاقلام من صنع موظفي الإدارات في أنحاء المغرب ، مثلا ببني ملال هناك عصابة أمام مركز تسجيل السيارات كل المركز بيدها
التكنولوجيا وضعها الغرب لتسيير حياة الناس وتقريب الإدارة لمواطنيها لكن في الدول المتخلفة والتي ينخرها الفساد فهناك حديث آخر والعقلية السائدة في المجتمع تقوم على تعطيل آليات الحكامة التي تعمل التكنولوجيا على ترسيخها
الحصول الكل يحارب الفساد لكن الفساد مستشر كأنه يوجد في كوكب اخر
السلام عليكم المقال صحيح و ينطبق كذلك على مدينة و جدة حيث يمكنك قضاء أي خدمة عن طريق السماسرة الموجودين علانية وفي واضحة النهار أمام مركز تسجيل السيارات
نعم نحن مع الرقمنة، لكن حين تصبح الرقمنة وسيلة للإبتزاز و النصب من طرف البعض فهذا غير مقبول بتاتا.
في شتى المجلات دائما تصريحات المسؤولين العام زين وكلشي مزيان ولكن على أرض الواقع لا تجد شيئا مما يقولون نحن في المغرب والكل يعلم ان الفساد الاداري لا حدود له وكما جاء في المقال لتبعتي البوابة الالكترونية باش تخد موعد بقتي تما،والتسمسير كاين فجميع المرافق الادارية العمومية.اذن من المسؤول هل الادارة ام المواطن.
راسنا في اوروبا اورجلينا فافريقيا !الله الطف بنا .شحال بنا اوبين رقمنة الخدمات.عقدة عقد الازدياد مابغاتش تفك رغم ان البطاقة الجديدة كاتعوضو …..
أنا دفعت البيرمي جاني على 5 شهر ونص أما البطاقة الرمادية دابا 6 شهر ومازال مبانش ليها الأثر
مراكز التسجيل بالمغرب كلها سماسرة وبيع وشراء. من إمتحان السياقة الذي وجب عليك دفع الملزومة الى اوراق العربات. حقيقة ما يقع هناك من تلاعبات وتزوير بالعلالي يندى له الجبين. وكل السؤال أين هي الوزارة من كل هذا فالأمر لا يحتاج تحقيق أو تدقيق. ما عليك سوى الوقوف بباب المركز حتى يتهافت عليك سماسرة الموظفين من كل جانب ومركز مراكش خير دليل. سوف يمتصون دمائك الى أخر قطرة من رجل الأمن الخاص الى أخر مسؤول.
والمسؤولية مسؤلية الوزارة بكل المقاييس.
في فاس تجديد بطاقة الرمادية يصل إلى 500dh والإدارة تسهل هذه العملية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنع المواطن الدخول للحصول على الاستفسارات حول الملف وهنا يأتي دور السمسار او بالاحرى المحتالون على المواطن كي يقول لك بغتي تقدي غراضك دابا ميزي 500dh و حسب ضوسي ضمنته
لا موراقبين لا والو حسبنا الله ونعم الوكيل
و الله العظيم إلى الشوهة هذه نفس المشكل في عمالة الحي الحسني الدارالبيضاء أنا دافع لكارط كريز و الوالد دافع رخصة السياقة لتجديد ، الآن لمدة 3 أشهر وكتسولوا يقول ليك تسنى كاين بنادم بزاف إلى أعطيتيه الرشوة في 24 ساعة يكون موجود أين المسؤولين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حسبي الله و نعم الوكيل .
ما أحوجنا الى مثل هذه التحقيقات التي تعري واقع مؤسسات الدولة بعيدا عن الشعارات الفارغة. كانت لي شخصيا تجربة كارثية مؤخرا مع مركز تجديد البطاقة الوطنية ذكرتني بالفساد البنيوي في فترة التسعينات.
فرغم ادلاءي بجميع الوثائق بما فيها الموعد الإلكتروني، اضررت للانتظار ساعات في الوقت الذي ينادون على الدين لا يتوفرون على موعد برشوة الموظفين. وفي الاخير اضررت لإجراء وساطة لقضاء الغرض.
أرجو من هسبريس إجراء تحقيق في الموضوع
مراكز تسجيل السيارات تعتبر من اكبر الادارات فسادا في المغرب خصوصا مع جائحة كوفيد ، اذ اصبح المواطن رهينة دفع الرشوة من اجل دفع ملف او سحب بطاقة..في الرباط وصل مبلغ الرشوة الى 700 درهم وفي تمارة 400 درهم ، من اجل ملف بطاقة رمادية ، لانهم لا يقومون بعملهم اذا لم يتوصلو بالرشوة، اما بخصوص الموقع واوراق المواعيد التي يتم طبعها في المكتبات ب 15 dh للورقة فهي فقط متل ضريبة اخرى انضافت على كاهل المواطن اد لا يتم احترامها ، المهم يجب اعادة النظر بشكل جدري في هذا القطاع
كل ما قيل صحيح . والعملية تجري بنفس الطريقة في كل مدن المغرب. كنت امقلق ادفع للسمسار او المسؤول مباشرة او عندك اكليان. مصيبة بلادنا هي هده الله يلطف بنا.
الحقيقة أن الموطن مضطر انا شخصيا اضطريت بنقل الملكية ب 400درهم لتامين سيارتي باسمي وادا انتضرت المسطرة ساتجول ببطاقة رماضية ليست في اسمي ودالك التأمين نقول انا لدي إمكانيات مادية واديت 400درهم والناس الضعفاء الدين يشتغلون على سياراتهم يجي الحد من هد السرقة للمواطن والتحري مراكز التسجيل بمدينة تمارة والرباط الاكتر فتكا للمرتفقين
Comprend rien,j,ai un permis international plus que 50ans pas besoin de renouveller
D, allemagne
انا احد المواطنين الذي دفع رشوة800درهم بفاس من اجل اخذ موعد في شهر يناير والسماسرة مع الادارة يشكلون عصابةبينهم حيث بدون رشوة سيصلك الموعد بعد شهرين وعند حلول موعدك ستاخذ رقم من اجل الدخول الى الادارة وتقف مثل الغنم في الداخل من الصباح الى المساء وملفات باك صاحبي تمر من ورإء الشباك واذا تكلمت عن حقك سيلفقون اليك اهانة موطف . الله ياخد الحق
حتى عندنا في سيدي قاسم … يتم إرجاع للناس مرتين أو ثلاث وتجديد الموعد و البعض يأتي من مناطق بعيدة من الإقليم… حسبنا الله ونعم الوكيل.
السماسرة ماشي حاجة جديدة في المغرب، في كل القطاعات فيها سماسرة، الكيران المقاطعة السياقة ، سرفيس دي مين، امام الابناك ( الصرف) المحاكم ، وزارات الشغل، مقاهي الكوميساريلت ، واللاءحة طويلة ، راه هادشي عادي عند المواطن لانه ليس هناك قانونا صارما يلغي التبزنيس لان بالسماسرة تصل فلوس القهوة للمسؤول .
راه غادين نبقاو ندورو على راسنا الى ان يرث الله الارض وما عليها او راه غير تا ضيعو الوقت لنشر بخال هاد الاخبار لانها لا تفيد في شيء .
سلام وعليكم اقول لهم يقول الله سبحان وتعالى إنكم في ضلال
موعدهم جهنم إنشاء الله
من أجل تقديم ملف تجديد البطاقة الرمادية حجزت موعدا تجاوز الشهرين ، فلما حان الموعد طلبوا مني ارسال الملف عبر البريد، هذا منتهى العبث فلمذا كان علي أن انتظر كل هذه المدة لكي يطلب مني إرسال الملف عبر البريد، ثم لما دخلت إلى مركز التسجيل وجدت الفوضى العارمة و الازدحام ،و يتم رفض ملفات أغلب المرتفقين لأتفه الأسباب ، و السبب هو عدم وضوح المعومات و الإجراءات ، فأين نحن من الرقمنة؟
أقول فقط لمصدر نارسا الذي القى باللوم في تخريجته العجيبة ان سبب الاكتظاظ راجع الى عدم احترام مواعيد المرتفقين و ترم ملفاتهم تتراكم يوما بعد يوم لفسح المجال امام امام السماسرة و المتواطءين معهم داخل المركز لاعطاء الاسبقية للملفات الدهونة ب الورقة الزرقاء
الفساد الإداري مصيبة… فيروس خطير ليس له لقاح الا السجن…
للأسف الرشوة هي التي جعلت المغرب متأخر عالميا في مجموعة من المجالات لذا يجب أن يكون المواطن المغربي واعيا لا يجب عليه أن يعطي الرشوة لناس منعدمي الضمير و الأخلاق بل يجب عليهم الإتصال بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة حتى تلقي الشرطة عليهم القبض
ولكن السؤال الذي يجب طرحه هو مَن جند هؤلاء السماسرة ، ولِحساب مَن يشتغلون ؟ هؤلاء يشتغلون بعلم وتحت مظلة المسؤولين عن هذه الخدمات والتابعين للدولة. كل خدمة عندنا يحتوي القانون المنظم لها على ثغرات يتم استغلالها من المفسدين ،وما أكثرهم عندنا. للإغتناء اللا مشروع . ما يَسْري على رخص تجديد السياقة يسري على كثير من الخدمات ومنها على الخصوص ما يسمى بالرخص الإستثنائية للتنقل والتي اغتنى منها الكثيرون من سماسرة ومراقبين في الطرقات وغيرهم. “أودي الله اعفو علجميع”.
هد الكلام غير صحيح أنا ستت اشهور ونا كنتسنا كيطبعو لية ا صافي انهار كامل ونا شد صف فينهوا تبعود اهدشي ف مراكش اكيجيو ناس لي عندهوم المعارف كيقضيو غرادهوم ويمشيو
هنا في مصلحة تجديد رخصة السياقة في حي الا لفة بالدار البيضاء، إن لم تؤدي 500 dhs لن تتمكن من وضع ملفك من أجل تجديد رخصة السياقة ولو كنت تتوفر على موعد.
ليس هناك إدارة في خدمة المواطن، بل هناك أناس يستغلون هد النظام الجديد من أجل ملء جيوبهم بمال الحرام
شكرا هسبريس. إنها الحقيقة المرة. هذه الإدارة لم تتقدم مترا واحدا إلى الأمام. منذ سنين ونحن نعاني من عبث وعدم أهلية هذه الإدارة المشؤومة. عندما أضطر لقضاء غرض ما بها أشعر بأحلام مزعجة. لقد أرسلت عبر البريد المضمون ملف تجديد رخصة السياقة منذ 20 يوما وعندما ادخل إلى منصة نارسا أجد أن الملف لم يصل بعد. أخذت موعدا وذهبت إلى تلك الإدارة بالقنيطرة فلم أجد من يؤكد لي توصلهم بالملف. استعطفت إحدى الموظفات وبالكاد أخذت في البحث في سجل فوجدته قد وصل. المشكل هو عدم تحيين تتبع الملفات في المنصة. أما المواطنين الذين وفروا ثمن البريد المضمون 30 درهما وحملوا ملفاتهم بأيديهم إلى الإدارة فيقضون حوائجهم بسرعة. المهم التكنولوجيا بزاف على هذه الإدارة وحتى إدارات مغربية أخرى. الناس غير مؤهلون لمسايرة العصر. مع الأسف الشديد!
انا عندي ماف تجديد الرخصة دفعتو بيدي من 02/12/2020 الحد الان ما كاين والو
السماسرة يتحكمون في ادارات المغرب…ومصالحه..نجدهم في العديد من الادارات..العمومية وغيرها…شركاء للموظفين الفاسدين في النهب والغنيمة….
لهذا يماطل الموظف ويخلق لك الإشكالية…لكي تتوجه او تبحث عن السمسار المخلص…..فساد لا فساد بعده……
ماذا نقول عن قطاع الطرق و المشرملين و مروج القرقوبي والمغتصبين لهم سماسرة في المحاكم….
والبلطجة….في كل طروطوار بمعنى ادفع…2 دراهم اذا وقفت في الطريق واحيانا في السطوب وعلامة قف.. والاحياء ….
أجي تشوف في تمارة 500 درهم لابغيتي تبدل البطاقة الرمادية (كارط ݣريز)لا حسيب ولا رقيب
Vraiment merci Hespress pour cet article ! vrai rôle de la press libre il faut que les autorités réagissent face à ces tracasseries administratives male saines
للأسف الشديد هذه الظاهرة بمدينة أصبحت تنخر جيوب المواطنين أكثر مما هي منخورة، ولكن أصحاب الحال ( كما يقال! ) عن هذا غافلون.!!!؟
تتكلمون عن السماسرة كأنهم هم المكلفين بإنجاز لملفات .لو لم يكن موظفي المكتب متورطين ويشجعون السماسرة مقابل التدويرة ديالهم لما كان للسماسرة وجود في غياب تام لأي تفتيش من طرف المسؤولين الدين هم كذلك يغضون الطرف وكلشي واكل من ظهر المواطن المسكين الدي لا حول ولا قوة له ..حسبنا الله ونعم الوكيل
في مدينة ورزازات بلاموعد مابين 50درهم و100درهم . وايلا كنتي مزير ومسافر هاديك هي الهمزة للحارس الامني المكلف بوكالة النارسا . تيصفطك عند وحد الدري ݣالس خارج الإدارة لي هو خوه فالحقيقة تيسمسرك ف 200درهم وهانتا قاضي غرضك في أقل من رمشة العين.
خدمة جيدة جددت رخصة السياقة دون سمسرة ولا سميرة السمسارة خدمة جيدة ودون انتظار . ا
الخطأ ليس في السماسرة بل في المواطن الأناني الذي ييبحث عن وسيلة سهلة وسريعة عن طريق السماسرة.
مشفتوش مواعد تجديد بطاقة التعريف الوطنية..بعد شهرين من انتظار الموعد..ذهبت الى مىكز الأمن بباب الخميس مراكش..لأفاجئ بالناس تنتظر دور أخذ اابصمات و بعض الشرطيين يحضرون أشخاص من الخارج يمرون بكل سلاسة أمامنا و بدون وجه حق..و عند الإعتراض تواجه بالصراخ و المعاملة الحاطة بكرامة الإنسان..عندما سئلت احد الأشخاص..أكد لي ان هاؤلاء يدفعون الرشوة للشرطة هناك من أجل تفادي الإنتظار بل لا يملكون حتى موعد..نفس الأمر وقع عندما أردت سحب البطاقة..التسويف و الإنتظار اكثر من ساعة )مع المنع من استعمال الهاتف و لا ادري ما الغرض من تعذيب المواطن بالإنتظار و منعه من استعمال هاتفه( …مركز الشرطة باب الخميس وراء ولاية مراكش..
هذا ناتج عن ضعف المراقبة و اللا ضمير المهني و ننتظر تحرك الوزارة التي هي عند pjd من أجل أن حل هذا الإشكال
J’ai envoyé le dossier ça fait trois mois , aucun signe ou réponse !! Dommage rien ne marche dans ce pays !!
ماحاء في المقال صحيح ماءة في المائة و الرشوة والفوضى هما سمة المرحلة. في القنيطرة مثلا المركز بعيش فوضى كبيرة كل يوم و المواطن يعاني. هذآ هو الإصلاح. الإصلاح في المغرب يعني الخراب والرشوة والفوضى. المغرب ديالنا زوين وعندنا ملك رائع ولكن الإدارة في المغرب صفر و هي ٱكبر عاءق أمام تقدم البلاد.
هنا في سلا فحدث ولا حرج 300درهم باش تاخد موعد على 20يوم هذا ان لم ينصبون عليك بعد انقضاء الاجل ومثولي امام تسليم الرخصة اجابني هو الاخر بان الموعد مزور مع ان مختوم من عندهم وهو الاخر يريد درهم حتى انفجرت عليه وبدأت التدخلات يمينا و شمالا
الملخص من القول نحن الى الوراء مادامت الحكومة تفتح عليهم ابواب الغنيمة
ان ما وثقته هسبريس في هذا المقال يشكل حجة قاطعة على التلاعب بمصالح المواطنين. ويبغي ان يتحرك كل من له الصلاحية لضبط كل المتدخلين في هذه العملية ومعاقبهم بالسجن والطرد من العمل.
انا الحمد لله اعطيت شي بركة لواحد الموزف وقرب ليا الموعد شكرا له من هذا المنبر
الحمد الله على هسبريس التي تفضح النهب ..هضرنا غوتنا مخلينا مدرنا لا مجيب قتلونا سماسرة كل ما يتعلق بالعربات……..
اصبحت شركات الامن التي تشتغل بكل ادارات المملكة وسيلة للابتزاز و الوساطة لرشوة و المحسوبية ، بل تجدهم في المستشفيات يتدخلون في كل شيء إلا في ما يخص ما هو امني ،يختبؤون كالقطط اذا كان هناك من يهدد امن الاخرين
يضعون عليك اسئلة لا علاقة لها بعملهم حتى بالابناك. عليك ان تجيب على اسئلة تدخل في ما هو شخصي،
يفرضون علك افكارهم فهم الامر الناهي